Il sindaco vieta l'acqua dei pozzi a Vallecascia

L'EMERGENZA MONTECASSIANO Acqua vietata in alcuni pozzi a Vallecascia di Montecassiano. Il provvedimento è stato adottato nei giorni scorsi dal sindaco Leonardo Catena, dopo che il 31 maggio scorso l'Arpam ha comunicato, in seguito all'autorizzazione del magistrato, gli esiti dei sopralluoghi e delle analisi sulle campionature effettuate nel marzo dell'anno scorso nei pressi del sito ex cava di prestito vicino all'azienda Fornaci Smorlesi. Il provvedimento prevede il divieto assoluto di attingimento e di utilizzo dell'acqua proveniente dai...