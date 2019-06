Il sindaco apre l'ex Saram «Ecco qui le nuove scuole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVAMACERATA Apertura straordinaria del cantiere alle ex Casermette. Un evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale e in particolar modo dal sindaco Romano Carancini in favore dei cittadini maceratesi che hanno partecipato numerosi, vedendo con i loro occhi l'avanzamento dei lavori del nuovo polo didattico in fase di costruzione presso l'area dell'ex Saram, dove sorgeranno due istituti comprensivi, l'Enrico Mestica e il Dante Alighieri resi inagibili dagli eventi sismici del 2016. La partecipazioneCarancini ci ha tenuto a...