Il sindaco accende maxi abete e luci «A gennaio pronte le nuove scuole»

IL NATALE

MACERATA Non poteva essere scelto titolo più azzeccato per questo Natale 2019 maceratese. Tornare bambini sembra calzare a pennello con quanto è successo ieri in piazza della Libertà. Grazie alle luminarie, lo scintillio del cielo stellato e la varietà dei prodotti di alcune delle casette del Villaggio di Natale sicuramente la stragrande maggioranza del pubblico presente ha vissuto la magia del Natale con gli occhi di un bambino. E questo nonostante alcuni intoppi logistici causati dal ritardo nella consegna del materiale per l'allestimento. La pista di pattinaggio, ad esempio, non è potuta partire rinviando il debutto ad oggi. Così come alcune casette del villaggio di Natale. Disguidi a parte, decine e decine di persone si sono riversate non solo in piazza ma in tutto il centro storico, smartphone alla mano, per immortalare l'avvio del Natale 2019. Con la cerimonia di accensione delle luci da parte del sindaco Romano Carancini (in giacca rossa in tema natalizio) insieme agli assessori, Macerata ha dato il benvenuto alle festività. «Abbiamo deciso di festeggiare insieme ai bambini, - ha spiegato Carancini - per cogliere il valore del Natale, della festa. Festeggiamo senza ostentazioni, senza spese eccessive, con l'obiettivo di dar risalto al senso di comunità, una comunità fatta di generazioni diverse. Inoltre, abbiamo scelto il tema di tornare bambini perché sono loro a vivere la vita con semplicità e con spontaneità. Non mi resta che fare gli auguri a tutti voi, nella speranza che riporti in auge il valore della compagnia, dello stare insieme».

La scuola

Dopodiché il sindaco Carancini ha voluto chiedere ad alcuni giovanissimi cosa avrebbero voluto per Natale, e tra chi ha chiesto giocattoli e chi era ancora indecisi, altri hanno puntato sulla concretezza. «La piccola Veronica mi ha chiesto la scuola, - ha proseguito il primo cittadino - e allora prometto che ci impegniamo a portarvi nella nuova struttura (alle Casermette, ndr.) entro il 7 gennaio, e questo sarà un bel regalo per tutta la città». Tanti gli ospiti d'eccezione ad emozionare e a rallegrare tutti i presenti, a partire dallo stesso Babbo Natale dell'Avis di Macerata che, grazie alla collaborazione del Circolo Fotografico della Provincia di Macerata, ha avuto l'onore di farsi immortalare con chiunque volesse, in particolar modo insieme ai più piccoli, regalando loro piccoli omaggi.

La musica

Non è mancata nemmeno la musica con le voci dei Pueri Cantores D. Zamberletti di Macerata, che hanno dato di modo di creare un'atmosfera magica per tutta la piazza, interrotti solamente dallo scroscio di applausi a loro dedicato. I Pueri Cantores hanno deliziato il pubblico presente con le canzoni tipiche della tradizione natalizia. Ed infine spazio per lo stand allestito dall'Associazione Argo insieme agli operatori del canile municipale della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA