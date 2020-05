Il servizio di salvataggio sarà, come sempre, garantito anche sui tratti di spiagge libere. Gli assistenti bagnanti, a Civitanova, presteranno servizio a partire dal primo weekend di giugno, quindi il prossimo. Poi, dal secondo sabato di giugno, inizierà il servizio quotidiano fino alla fine della stagione balneare, vale a dire la prima domenica di settembre. I bagnini di salvataggio saranno presenti sulle loro postazioni dalle 10 alle 18. Le spiagge libere saranno attrezzate anche con i cestini della raccolta differenziata. Sempre in tema di sicurezza sulle spiagge, come negli anni precedenti i Comuni costieri (Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati) hanno siglato una convenzione con il corpo dei Vigili del Fuoco e il Prefetto di Macerata per l'istituzione di un presidio acquatico per la stagione balneare. Questo sarà realizzato in corrispondenza dello stabilimento Barracuda di Porto Potenza. Il servizio sarà attivo il 25 e 26 luglio e il 1, 2, 8, 9, 16 e 16 agosto dalle 10 alle 18. Nel presidio saranno presenti tre vigili del Fuoco con adeguate attrezzature, tra cui una moto d'acqua per interventi di soccorso in mare. La scelta del tratto di spiaggia di Porto Potenza è basata sulla baricentricità della posizione rispetto agli interventi che potranno avvenire dal Musone al Chienti.

