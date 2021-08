IL SERVIZIO

CIVITANOVA Da oggi e fino al 30 settembre sarà attivo in città, a Civitanova, un nuovo punto di somministrazione dei tamponi per la diagnosi dell'infezione Covid-19 nell'area del Varco sul Mare (Lungomare Piermanni zona largo Paul Harris). Il nuovo servizio è stato organizzato grazie ad un accordo di collaborazione tra clinica Villa dei Pini-gruppo Santo Stefano e Comune di Civitanova.

Il pass

«Vista l'introduzione dell'obbligo della certificazione necessaria anche per assistere a spettacoli aperti al pubblico ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica abbiamo pensato di attivare un ulteriore servizio a disposizione di tutti, e quindi anche di chi vuole recarsi alle serate organizzate dall'Amministrazione comunale, ma non è ancora in possesso del Green pass. Come noto, in mancanza di vaccinazione è ammessa l'esibizione del referto negativo del test molecolare/test antigenico rapido eseguito 48 ore prima. Ringrazio la dirigenza del gruppo Santo Stefano per aver prontamente organizzato questo nuovo punto di screening pensato in una ampia fascia oraria di apertura pomeridiana, per andare incontro alle diverse esigenze delle persone». I test potranno essere effettuati tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 16 alle 21 all'interno di un camper attrezzato dalla Clinica Villa Pini, come già era avvenuto in precedenza in zona Stadio dentro un pullman. Non serve la prenotazione.

La collaborazione

Grazie alla collaborazione con il Comune, le persone che presenteranno la prenotazione valida per l'ingresso ad uno degli spettacoli organizzati dall'amministrazione comunale nell'ambito del cartellone Vitamina Mare 2021 (su tutto il territorio comunale) potranno usufruire della riduzione del costo pagando 12 euro per il tampone rapido a fronte dei 20 euro della prestazione.

