Il ritorno dei megastore: «Shopping nei weekend che bello ricominciare»

LA RIPARTENZA

MACERATA Un sabato strano, tra umori discordanti e un meteo incerto che ha scombussolato anche i piani dei potenziali clienti. Ma l'importante era tornare ad aprire, su quello sono tutti d'accordo i negozianti dei centri commerciali alla fine del primo sabato lavorativo dopo sette mesi di serrande abbassate. Un provvedimento che aveva messo alla frusta centinaia di attività anche nel Maceratese, attività che ora possono riprendere quantomeno a respirare. Alcuni hanno fatto più affari, altri meno e sicuramente l'incertezza meteorologica ha spinto qualche persona in più ad evitare mare o montagna e magari a dirottarsi sui poli commerciali della provincia. Di sicuro comunque il sorriso è tornato a tutti.

Le ondate

L'unità di misura per capire se un centro commerciale è pieno o no è sempre il parcheggio. E al Val Di Chienti la giornata è andata un po' a ondate. Ritmi sostenuti al mattino, classico calo nella prima parte del pomeriggio, forte ripresa nelle ultime ore prima della chiusura. Per i corridoi in giro anche carabinieri e polizia: i controlli sono mirati ad evitare assembramenti e a verificare che tutti usino la mascherina, ma di problemi non se ne sono registrati. «In realtà ogni tanto qualche spavaldo si trova, ma lo accompagniamo gentilmente alla porta sottolinea Janette Pesci, titolare del negozio di articoli per la casa Kasanova ad ogni modo, la grandissima parte dei clienti è molto rispettosa delle norme. Era ora che si potesse ripartire, per noi era di vitale importanza tornare ad accogliere clienti nel fine settimana: in condizioni normali incassiamo il 55-60% del nostro fatturato tra il sabato e la domenica. La speranza è che non si tratti solo di un periodo prima di tornare a chiudere».

Le speranze

C'è chi spera in una ripartenza continuativa come all'ottica Nau. «Era ora di ricominciare, oggi un po' di movimento c'è stato ma siamo solo all'inizio rimarca Mattia Colì, dipendente del negozio . Da noi il peso delle vendite nel fine settimana in realtà è molto variabile: andiamo da un 25 al 50%, dipende da tanti fattori. Ad ogni modo riaprire nel weekend è fondamentale».

I cambi

Per le gioiellerie l'impatto in questo periodo è ancora più forte perché si entra nella stagione delle cerimonie. «Per fortuna la ripresa c'è stata e anche molto forte, non possiamo lamentarci dice Laura Aliberti di Sarni Oro sono cambiate le abitudini e i ritmi dei clienti, ma anche quelli di noi dipendenti: spesso è stato difficile capire in quanti lavorare perché era difficile interpretare quali potessero essere le fasce orarie più frequentate dalla gente. I continui cambi di decreti, con aperture e chiusure modificate periodicamente, hanno creato disorientamento. Speriamo che questa situazione ora si stabilizzi». Situazione analoga al Corridomnia, anche se le dimensioni più ridotte, guardando la situazione dal parcheggio, facevano pensare a un pienone in piena regola. «Ci aspettavamo il grande afflusso, anche per il tempo un po' nuvoloso che scoraggiava dall'andare al mare, e questo non c'è stato ammette Martina Marilungo, sales manager del negozio Terranova al parco corridoniano non che sia andata male, si lavora e si incassa, però forse la gente ha ancora un po' di timore e si è anche disabituata ad andare al centro commerciale. Molti chiamano per sapere se siamo aperti o meno, forse anche a livello comunicativo la confusione c'è». Qualche negozio, come Shoes and Company, ha provato a stuzzicare i clienti con una promo: acquista una scarpa a prezzo pieno sabato o domenica e la seconda la paghi la metà. Ma l'importante era poter ripartire, in un modo o nell'altro. «Il problema è che se nel weekend noi restiamo chiusi, i clienti vanno dove trovano aperto se hanno bisogno di fare un regalo e vanno a Civitanova o a Macerata, non è che venissero durante la settimana sottolinea Rita Pasquarella della gioielleria Vanity Gold per noi si tratta di una perdita del 40-45%. Siamo stati discriminati». Ieri tutti i centri commerciali della provincia sono ripartiti, in tanti anche al Cuore Adriatico e a La Rancia. Tanta gente, specie nel pomeriggio, ha approfittato per fare compere. Il sorriso è tornato sul volto di tutti.

Marco Pagliariccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA