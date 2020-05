IL RILANCIO

MACERATA Macerata torna fuori, lo ha annunciato il sindaco Romano Carancini. Molti i cambiamenti introdotti per la ripartenza, come quelli per corso Cavour. Ci sarà una vera e propria rivoluzione della viabilità: corsie ridotte e parcheggi a spina di pesce sul lato sinistro, con annessa possibilità di occupare il suolo pubblico di fronte alla propria attività proprio da quella parte, il 20% in più per chi già ne dispone e 25 metri quadrati complessivi per chi invece non ne aveva mai usufruito. Inoltre, fino ad ottobre sono state sospese la Tari e la Tosap come ulteriore incentivo. Ma cosa ne pensano i commercianti della zona? Sono pronti a ripartire? Ovviamente sì, esattamente come hanno accolto positivamente le misure annunciate.

L'ampliamento

«Dal momento che il locale non è molto grande e che in condizioni normali può ospitare un massimo di 25 persone, che ora saranno ridotte a 10/12, - ha spiegato Jorge Alberto Soratti del cocktail bar Black and White la possibilità di ampliarci fuori è un'opportunità non da poco, non solo perché potremo sfruttare lo spazio esterno sotto il loggiato e quello antistante al bar, ma anche perché potremo rispettare il distanziamento sociale richiesto. Il locale è pronto a ripartire, noi dello staff ci stiamo preparando da tempo, infatti da martedì saremo di nuovo aperti». A pochi passi dal locale, anche Maria Rosaria Bertini dell'erboristeria e profumeria botanica Flor Herbe, è rimasta soddisfatta. «Ridurre le corsie può essere utile, - ha proseguito sia per la questione parcheggi, dal momento che i miei clienti da sempre hanno difficoltà a parcheggiare, sia perché può essere un buon modo per evitare che le auto sfreccino lungo il corso. Sono comunque modifiche che possono aiutarci in questa situazione; per quanto mi riguarda, essendo stata sempre aperta grazie alla licenza di cui dispongo, ho notato che l'affluenza era scarsa, quindi speriamo che in questa nuova fase le cose migliorino». Dal lato opposto della strada Roberto Antinori della boutique Antinori Fashion confezioni/abbigliamento, si sta preparando per riaprire: «Il negozio è pronto, ho sanificato personalmente tutto e da sempre sono attento alla pulizia; fortunatamente non è stato ufficializzato nulla sulla sterilizzazione degli abiti dopo averli provati, anche perché il costo dei macchinari è inaccessibile soprattutto ora. Mentre per quanto riguarda la viabilità, naturalmente sono favorevole all'iniziativa, poiché ritengo che aumentando i parcheggi ci sarà un ricambio di auto e quindi di clienti». Anche il Crisglo Bar in settimana tornerà operativo ma senza ampliamenti e a raccontarlo è Anna Contigiani. «Trovandoci sul lato destro, invece che in quello opposto, non potremo ampliarci in quanto dalla nostra parte lo spazio rimane lo stesso. Comunque, spero che queste misure possano aiutarci comprese quelle della viabilità. Noi personalmente le accogliamo positivamente e ritengo che sia sufficiente farci l'abitudine, come quando venne spostato il mercato, quello per noi fu un bene».

Giulia Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA