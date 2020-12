IL RILANCIO

MACERATA Macerata si prepara alla sua seconda domenica dopo la mitigazione delle disposizioni antiCovid per le Marche di nuovo in zona gialla. Una giornata anticipata ieri già nel segno dello shopping natalizio nei negozi del centro storico presi d'assalto. La pandemia non permetterà di passare un Natale normale, ma dal cuore della città arriva un messaggio tale da attenuare almeno in parte le difficoltà economiche vissute dai commercianti. Le forze dell'ordine hanno il loro bel da fare, ma non si sono registrati disordini, anche se continua, tuttavia, il dibattito sulla circolazione delle auto.

Il percorso

Un percorso che mette d'accordo è La strada degli orafi. Evento inaugurato proprio ieri pomeriggio allo scopo di far incontrare i maestri dell'arte della lavorazione dei metalli preziosi e alcuni delle vetrine della città. Il motto è quell'acquistiamo locale sposato da Confartigianato, promotore dell'iniziativa, e più volte ribadito dal sindaco Sandro Parcaroli.

Il palcoscenico è invece quello dei negozi: Di Pietro Uomo e Di Pietro Donna, Domizioli, Galleria Ferretti, Meletani loft, Ibro Milena Boutique, Mila, Ottica Tasselli e Romano Uomo. Proprio da quest'ultimo, in via Gramsci, è partito il tour alla scoperta di queste nove location.

Le imprese

Sempre nove sono anche le imprese dell'alta gioielleria che presentano, all'interno delle vetrine prescelte, creazioni orafe in pezzi unici: Elena Baldassarri, di Monte San Giusto; Alarico Gentili, Civitanova Marche; Rosaria Maria Moriconi, Porto Recanati; Massimo Ripa, San Benedetto del Tronto; oltre ai maceratesi Donatella Cestarelli, Sandro Nocelli, Lorenzo Perucci, Stefano Verdini e Giuseppe Verdenelli.

L'opportunità

«Questa è un'opportunità che abbiamo colto al volo - ha affermato lo stesso Verdenelli, presidente regionale e provinciale di Confartigianato orafi -, ed è una strada che dobbiamo percorrere insieme alla città di Macerata. Per il Covid la manifestazione non si è potuta svolgere a Palazzo Buonaccorsi come in passato, ma è una cosa bellissima per questa città che bisogna tornare a far rivivere».

Presente insieme al sindaco Parcaroli e ad altri membri della Giunta anche l'assessore allo Sviluppo economico Laura Laviano: «L'iniziativa della Confartigianato ha trovato subito il nostro plauso e quello dei commercianti - ha detto -, allo stesso tempo riusciamo a dare visibilità agli stessi artigiani e ai negozi che li ospitano». Soddisfatta anche l'assessore su come sono iniziate le festività natalizie: «Ho ricevuto riscontri positivi da parte degli esercenti, il clima che si respira mi sembra abbastanza positivo nonostante il momento e le persone sono ritornate in Centro e anche nei corsi». Luoghi in cui sono stati realizzati nuovi parcheggi, in piazza della Libertà (praticamente sempre al completo visto il continuo alternarsi di macchine), e la sosta gratuita, in corso Cairoli e Garibaldi: «I parcheggi sono visti con favore e abbiamo fatto mettere più cartellonistica per rendere ancora più evidente questi cambiamenti e invogliare le persone a venire a fare acquisti a Macerata». Rimane l'interrogativo dell'effetto chiusura dei centri commerciali: «Alcuni ne traggono la giustificazione del ritorno in Centro delle persone, ma credo non sia soltanto questo e che derivi proprio dalla maggiore coesione dei commercianti».

La partecitazione

Sul tema ha commentato anche Giuseppe Romano, contento anche per la pronta partecipazione dei commercianti all'iniziativa: «Credo invece che le persone si siano rese conto di quanto sia bello passeggiare in Centro, un vero gioiello - ha sottolineato -, anzi, il primo gioiello della Strada degli orafi è proprio il Centro storico. Nulla togliendo al lavoro altrui, forse questa chiusura sta facendo comprendere la bellezza dei Centri naturali come il nostro».

Non sono mancati, come detto, anche ieri i controlli dei Vigili: «Lo spirito che fin dall'inizio ci ha caratterizzato è quello della collaborazione tra istituzioni e non di accanimento verso la popolazione - ha voluto ricordare in tal senso l'assessore alla sicurezza Paolo Renna -, ciò attraverso la sensibilizzazione delle persone al rispetto delle disposizioni vigenti».

Andrea Mozzoni

