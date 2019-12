Il rilancio di corso Cairoli con musica e nuove idee

L'IMPEGNO

MACERATA Già da tempo corso Cairoli si sta preparando al Natale, e finalmente è arrivato. Con l'inizio di dicembre, una delle vie principali di Macerata sta ultimando i preparativi per le festività natalizie. A raccontare l'impegno a nome delle attività presenti lungo il corso, Franca Ercoli, titolare del negozio di abbigliamento Pizzi e Ricami. «Naturalmente non mancheranno le luminarie classiche, - ha spiegato la Ercoli finanziate con un aiuto da parte dell'amministrazione e dai commercianti che hanno voluto aderire e per di più, quest'anno abbiamo aggiunto anche dei fari che proietteranno delle stelle lungo i marciapiedi. Il tutto partirà il 1° dicembre (oggi, ndr.), insieme ad un'altra importante proposta, ovvero quella di allestire un banchetto davanti alle proprie attività. Ogni commercianti infatti, può scegliere di mettere un piccolo stand di fronte al proprio negozio, dove ogni giorno potrà proporre un prodotto differente, come degustazioni o piccoli articoli da regalo, a prescindere dall'attività commerciale di cui si occupa. Ovviamente la partecipazione è libera e non è obbligatorio farlo sempre».

Il progetto

Un progetto semplice ma d'effetto, al quale la maggioranza degli esercizi commerciali del corso ha risposto bene, così da collaborare e valorizzare la loro via. Ma le iniziative non finiscono qui, perché il giorno più ricco sarà senza dubbio il 15 dicembre. «Per quel giorno abbiamo deciso, in accordo con il Macerata Opera Festival, - ha proseguito la commerciante di proiettare una scena del Rigoletto proprio nella piazzetta all'angolo di Corso Cairoli, affiancata dall'esibizione di Claudia Antonelli, la quale attraverso 30 sedie e 30 strumenti organizzerà due spettacoli, uno alle 11 del mattino e l'altro 17, coinvolgendo i passanti. Inoltre ci sarà uno spazio per la Croce Rossa con un apposito stand e 4 Babbo Natale che cammineranno lungo la via, regalando piccoli doni; e non mancherà nemmeno uno spazio per i piccoli della scuola elementare Montessori, che venderanno dell'oggettistica natalizia fatta da loro, così da raccogliere fondi per la loro scuola». Insomma tante iniziative, ma soprattutto tanto coinvolgimento per far rivivere la città, partendo proprio dal Natale. «Cerchiamo di fare il possibile proponendo e organizzando, - ha concluso Franca Ercoli perché grazie alle iniziative è possibile offrire un'attrattiva alla clientela, così da incrementare le presenze e il passeggio».

g. ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA