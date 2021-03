IL REPORTAGE

MACERATA Zona rossa, giorno 1. Macerata ha vissuto in maniera tutto sommato tranquilla il giorno del passaggio dall'arancione al rosso dovuto al violento incremento dei casi di covid-19 delle ultime settimane. Un rosso sporcato dal grigio di una giornata che, dopo una settimana di primavera anticipata, ha riportato il meteo nel cuore dell'inverno, scoraggiando ulteriormente i maceratesi ad uscire di casa. Ma non è il deserto di un anno fa visto che diverse attività possono restare aperte: i negozi di abbigliamento che vendono tra gli altri vestiti per bambini, farmacie, tabaccherie, forni, edicole, negozi di intimo, macellerie, librerie, supermercati. Poco lavoro per i bar, nonostante l'asporto consentito, al punto che alcuni, come il bar Duomo, a fine mattinata hanno optato per abbassare la serranda. «Chi me lo fa fare di tenere aperto fino a sera se in giro non c'è nessuno? spiega Fabio Astolfi, titolare da 19 anni dello storico locale di via Don Minzoni abbiamo aperto stamattina perché abbiamo uno zoccolo duro di clienti che è venuto comunque per la colazione, ma è stato più un modo di offrire un servizio a persone cui siamo affezionati che una attività che abbia un vero ritorno economico. Andare avanti tutta la giornata così sarebbe stata una rimessa, meglio chiudere a mezzogiorno e stare a casa sul divano».

Le aperture

Salendo verso una piazza della Libertà popolata solo dalle auto, si entra in corso della Repubblica, dove stavolta, a differenza del lockdown dello scorso anno, almeno le librerie possono restare aperte. Feltrinelli e Bottega del Libro ne hanno approfittato, ma di affari non è che se ne facciano molti. «Nella giornata di venerdì abbiamo avuto tantissime telefonate per sapere se eravamo aperti.

