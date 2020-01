IL REPORTAGE

MACERATA Una frazione, quella di Villa Potenza, che vive di associazionismo e che ha fatto della comunità il suo punto di forza. Una coesione che però fa i conti con questioni importanti aperte, come quello di un traffico notevole che grava sulla bretella, specie nel fine settimana, la necessità di maggiori parcheggi e le chiusure dei negozi dato che da inizio anno in tre hanno abbassato la serranda. C'è chi è andato in pensione, chi ha deciso di lasciare l'attività e chi ritiene gli affari insoddisfacenti. Da inizio anno, a Villa Potenza, hanno infatti chiuso tre attività commerciali: la pasta fresca, uno dei cinque bar e il fioraio. Nonostante le chiusure però la frazione gode di molte realtà che puntano sulla qualità e che, grazie all'unione, fanno sì che ci sia lavoro quotidianamente. A capo dell'Associazione Commercianti di Villa Potenza, nata sei anni fa, c'è il presidente Massimo Sprecacè della farmacia in borgo Nicolò Peranzoni. «Grazie proprio all'associazionismo il quartiere ha riscoperto il senso di comunità mettendo da parte gli attriti del passato ha spiegato -. Ci sono state sì delle chiusure dall'inizio dell'anno ma Villa Potenza è ricca di attività di grande qualità che offrono molto ai visitatori. Sulla viabilità non ci lamentiamo, dato che parte del carico pesante è stato eliminato grazie alla nuova bretella; ciò di cui avremmo bisogno sono delle nuove strisce pedonali dato che queste vecchie e poco visibili e di alcuni parcheggi per la sosta breve dei clienti».

I problemi

Al fianco di Sprecacè c'è la vicepresidente Monica Principi della Tabaccheria sempre in Borgo Nicolò Peranzoni. «Sul fronte della sicurezza il Comune ci è venuto incontro con il vigile di quartiere che, una volta a settimana, fa da deterrente per tutti quei fenomeni che prima magari non venivano segnalati come il parcheggio selvaggio, il pagamento con soldi falsi o altri tipi di magheggi», osserva la vicepresidente dell'associazione, che si sofferma su un problema che da tempo attende una soluzione che al momento non sembra alle viste. «Speriamo che il prima possibile venga realizzata una strada di accesso al nuovo campo sportivo, una bretella che dalla zona degli impianti sportivo possa collegare con la viabilità, in particolare con Macerata e Montecassiano». Secondo la Principi essa non risolverebbe soltanto l'isolamento delle strutture sportivo, ma «costituirebbe una via di sfogo che alleggerirebbe il carico di traffico sulla frazione e metterebbe fine ai problemi di ingolfamento di auto sull'unico passaggio di accesso al campo. Un passaggio, tra l'altro privato, dove autobus o ambulanze hanno problemi per passare. Al campo Helvia Recina si allena la prima squadra della Maceratese, poi ci sono gli allievi, il settore giovanile; ogni giorno la struttura è frequentata da tantissime persone ed è perciò necessario creare una strada alternativa che elimini i disagi e permetta il transito in sicurezza».

La richiesta

Un'altra infrastruttura invocata da tempo dalla frazione è la creazione di una piazza che faccia da fulcro e punto di ritrovo per i residenti, uno spazio di socializzazione che ora manca e che metta definitivamente alle spalle l'immagine di una frazione vista come luogo di passaggio, di attraversamento per raggiungere altre destinazioni. L'area dinanzi alla chiesa è sovraffollata e in ogni caso non sarebbe sufficiente, per dimensioni a svolgere un tale compito. «Davanti alla chiesa ci sono i parcheggi per la sosta delle auto e non ci sono panchine dove potersi fermare, non c'è un arredo che favorisca la fruizione o consenta di organizzare momenti di socializzazione; non ci sono neanche degli spazi di ritrovo», spiega ancora Monica Principi.

