IL REPORTAGE

MACERATA Tutti a scuola fino a fine giugno? Gli studenti si mostrano freddini dinanzi all'ipotesi di una slittamento della chiusura dell'anno scolastico paventata nei colloqui avuti con i partiti in queste ore dal premier incaricato Mario Draghi. In linea di massima, pur riconoscendo che qualche problema specie all'inizio con la didattica a distanza c'è stato, tutti difendono il percorso fin qui fatto. «Non si è perso tempo, in dad abbiamo lavorato», dicono i più.

I commenti

«Per me sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di tutti, docenti e non - afferma Leonardo Simoncini, studente del V anno del Liceo classico, rappresentante dell'Istituto d'istruzione superiore Filelfo e presidente della Consulta provinciale degli studenti di Macerata - in dad, didattica a distanza, si è lavorato. Il materiale comunque c'è stato sempre consegnato e mi riferisco alla mia realtà liceale. Per cui il fatto di dover allungare il calendario scolastico con la motivazione che si siano perse delle ore per me è una grande mancanza di rispetto dato che non è vero che si sono perse. Anzi. Sicuramente la differenza c'è tra la didattica a distanza e in presenza. C'è stato un giro valzer inizialmente in dad e poi al 50%, ma con la nostra capacità di adattamento abbiamo affrontato la situazione con serietà. Certo che le difficoltà ci sono state, non possiamo negarlo. Ora siamo in attesa di risposte per quanto concerne l'esame di Stato. Speriamo che si continui per il meglio. Il vantaggio delle lezioni in presenza è certo, è dato dal rapporto umano che c'è con i professori, ma anche con gli studenti e quindi c'è un'attenzione maggiore nel seguire le lezioni, mentre a distanza stando a casa il vantaggio è quello della comodità. Abbiamo lavorato bene in dad, ripeto, nella nostra realtà liceale perché ci siamo tutti rimboccati le maniche, tra docenti e studenti. Il programma è stato fatto».

Il prolungamento

«Il prolungamento dell'anno scolastico? Può danneggiare sia gli studenti del quarto e del quinto che sono impegnati chi con gli stage e chi con l'inizio della stagione estiva commenta Talita Milletti, residente a Jesi, studentessa 18enne del quinto dell'Alberghiero di Cingoli - Andrebbe a posticipare l'inizio della stagione e a creare qualche problema nel periodo degli stage. E credo che questo discorso vale per tutti gli istituti alberghieri d'Italia. Poi non bisogna sottovalutare che dopo un anno così sofferto anche noi studenti arriviamo alla fine dell'anno scolastico abbastanza stanchi. Prolungare di tre o quattro settimane le lezioni non gioverebbe a nessuno. Tra didattica a distanza e ritorni a scuola, è stato un percorso duro, che però abbiamo portato avanti con il massimo impegno senza perdere una lezione sia da parte nostra che dei docenti. Cosa dobbiamo recuperare? - domanda la ragazza che quest'anno ha l'esame di stato Per quanto mi riguarda anche quest'anno, come l'anno passato, arriveremo alla fine del percorso didattico senza perdere una lezione. Nessuno argomento è stato trascurato. Per cui ritengo questo provvedimento inutile per tutti gli istituti Alberghieri».

La questione

Recuperare a scuola il tempo perduto con il prolungamento dell'anno scolastico non trova il consenso di Federico Pigliapoco, studente della quinta classe all'Alberghiero Varnelli di Cingoli. «Non è una questione di una, due o tre settimane in più spiega il giovane che, abitando a Jesi, tutte le mattine raggiunge in pullman Cingoli - ma non lo ritengo giusto prolungare le lezioni in quelle scuole dove tra la didattica a distanza e quella in presenza si riesce a coprire il monte ore programmato. Per esempio noi del quinto non abbiamo perso neanche un'ora di lezione».

