MACERATA Progetti in dirittura di arrivo, altri che procedono speditamente ed altri ancora che partiranno nel 2022. Destinati a cambiare il volto della città sia nell'immediato che soprattutto nel futuro. Dal restyling del centro fiere di Villa Potenza alla nuova piscina comunale alle Casermette, dalla ristrutturazione del campo della Vittoria all'apertura della nuova palestra alla scuola IV Novembre, dalla rigenerazione dei capannoni Rossini al sottopasso ferroviario di via Roma.

I collaudi

L'anno che verrà sarà quello dei grandi progetti. Il primo di questi che verrà inaugurato sarà la palestra della scuola IV Novembre in via Spalato. L'obiettivo è concludere l'intervento nelle prime settimane del 2022 ma per poter rendere fruibile l'impianto sarà necessario effettuare i collaudi definitivi, cosa che dovrebbe avvenire entro gennaio. La nuova palestra oramai ha preso una forma piuttosto definita, mancano pochi interventi all'interno ultimo step prima che si possa procedere al completamento.

Il cantiere

Anche il cantiere della nuova piscina alle Casermette potrà essere aperto nei prossimi mesi: nei giorni scorsi il progetto esecutivo è stato depositato, entro la fine di gennaio dovrebbe arrivare la relazione di verifica del tecnico esterno e poi la definitiva approvazione in Giunta. Dopo il deposito e convalida del Genio civile è ipotizzabile l'avvio dei lavori in primavera se tutto procede regolarmente. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata l'impresa Torelli Dottori di Cupramontana.

