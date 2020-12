IL REPORTAGE

MACERATA Poco è meglio di niente, ma non ci si attendono numeri clamorosi nei ristoranti aperti per il pranzo delle festività. Anche perché sarà impossibile muoversi tra Comuni, per cui il giro dei clienti sarà più che mai locale. I ristoranti si preparano a riattivare il servizio ai tavoli a Natale, Santo Stefano, Capodanno e all'Epifania, ma, come detto, soltanto a pranzo. Niente cenone il 24, né a San Silvestro. Proseguiranno l'asporto e la consegna a domicilio. «Noi cerchiamo sempre di cogliere il lato positivo delle cose dice Marco Guzzini, titolare di DiGusto a Macerata - e quindi poter tornare ad ospitare clienti a pranzo nelle festività ci consentirà di riattivare il servizio al tavolo che tanto ci manca in questo periodo. L'attività proseguirà anche sul versante dell'asporto e della consegna a domicilio».

La critica

Molto critico sulla gestione dei Dpcm governativi Paolo Mazzieri del ristorante Mangia di Civitanova. «Innanzitutto ci vuole rispetto per chi lavora e non si può sapere all'ultimo minuto quando si è chiusi o aperti afferma Mazzieri - come purtroppo il governa sta facendo coi ristoratori. Poi dico che è fondamentale stare aperti con il servizio ai tavoli: io da 21 anni faccio il pranzo di Natale, so benissimo che quest'anno non sarà come in passato ma esserci è comunque importante. Considerate che io, come altri colleghi, abbiamo dovuto rinunciare a tanto lavoro. Personalmente tra marzo e giugno ho dovuto annullare 60 banchetti già prenotati e, a fine anno, chiuderò con meno 70% di incassi rispetto al 2019. Dal punto di vista pratico stare aperti il 25 e 26 dicembre non risolleva certo il conto economico ed anzi avrei risparmiato stando chiuso in quei giorni. Aprirò soprattutto per i miei dipendenti, che con la sola Cig non possono vivere, e anche per i clienti del posto affezionati, visto che da fuori non potrà venire nessuno. Per una ripresa del nostro settore, bene che vada, dovremo attendere marzo 2021».

Il locale

Tornerà ad effettuare il servizio ai tavoli per Natale anche il ristorante Due Cigni di Montecosaro, che rispetterà i provvedimenti compresi nel nuovo Dpcm di fine anno. «Ci adegueremo alle nuove direttive emanate - dice la titolare Rosaria Morganti - ma il 25 e 26 dicembre non ci sarà un grande movimento di persone per i limiti imposti dal governo. Non so se festeggeremo a mezzogiorno il Capodanno. Di certo con 3 aperture a pranzo la ristorazione non aggraverà la situazione dei contagi. Le persone peraltro hanno paura ad uscire e frequentare locali pubblici: noi abbiamo tenuto viva l'attenzione sul ristorante attraverso la cucina, la preparazione di menù da asporto o per la consegna a domicilio».

La posizione

Molto polemico Giancarlo Ricottini, gestore del Rifugio del Tribbio di Fiastra. «Per noi piccoli ristoratori del cratere, che lavoriamo esclusivamente con il turismo, non conviene riaprire. Bloccare gli spostamenti tra Comuni, nei giorni festivi che sono quelli in cui si lavora di più, penalizza i piccoli centri come Fiastra, Ussita, Visso ed altri, che dovrebbero contare sulla propria popolazione per avere dei clienti a pranzo. I ristoranti di Civitanova e dei centri maggiori anche con un numero di posti ridotto possono lavorare con i residenti del proprio Comune, mentre noi non possiamo contare su un bacino di utenza sufficiente a rimanere aperti».

