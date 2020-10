IL REPORTAGE

MACERATA Per bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, paninerie arriva l'ordinanza della Regione Marche che, ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19 e per evitare assembramenti di persone, vieta il consumo sul posto nell'arco dell'intera giornata nelle adiacenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Una decisione che si innesta nelle scelte effettuate dal governo centrale; il settore sta accusando una pesante flessione di affari per il calo della clientela legato alla paura del virus. Ma le misure restrittive sono doverose visto il preoccupante aumento dei contagi. Giovedì, serata della movida universitaria, in centro c'erano pochissime persone.

La posizione

«Dico subito che questa ordinanza della Regione non peggiora quella che ha fatto il presidente del consiglio Conte afferma Aldo Zeppilli, proprietario del Bar Centrale - in quanto si muove sulla stessa linea. Il problema è quella che c'era già prima e che mette in grande difficoltà locali come il mio: è chiaro che limita tantissimo l'attività perché non potendo somministrare al bancone dopo le 18, i tempi di somministrazione si allungano di molto ed essendoci due ore in meno di lavoro, in quanto si chiude alle 24, siamo penalizzati. Noi, inoltre, non possiamo controllare quello che avviene nelle vicinanze dei nostri locali, non avendo né le forze per farlo né i poteri. Ma in tal senso facciamo il possibile. In città non ho visto tutti questi assembramenti di persone che consumano fuori dai locali. Il problema grosso è che senza un sostegno dello Stato non ce la faremo ad andare avanti: non bastano le ordinanze restrittive, serve un aiuto alle nostre attività».

L'intervento

Marco Guzzini, titolare di Di Gusto, sottolinea come l'intervento della Regione sia in linea con quanto già il governo ha deciso nei giorni scorsi. «Viene meglio specificato il problema degli assembramenti fuori dai locali afferma - cosa che peraltro noi sin da maggio cerchiamo di controllare ed evitare il più possibile. Capiamo la voglia dei giovani di divertirsi, però credo che sia stata una scelta di buon senso intervenire sulla cosiddetta movida perché altrimenti la situazione poteva degenerare. Noi cerchiamo sempre di attenerci alle direttive che vengano dal governo o dalla Regione. Poi voglio ringraziare le forze dell'ordine di Macerata che in questo aiutano molto le nostre attività: noi possiamo dirlo ai ragazzi, ma poi non è facile far rispettare queste norme. Auspico che i ragazzi trovino il modo di divertirsi responsabilmente adeguandosi al momento che si sta vivendo».

La decisione

C'è chi, come il Verde Caffè, ha da tempo deciso di evitare il servizio sui tavoli all'aperto. «Lo abbiamo fatto afferma il titolare, Gabriele Micarelli - perché era impossibile poter controllare con il nostro personale che non ci fossero assembramento di persone. Sulla mia attività impatta poco questa ordinanza perché lavoro al chiuso: ciò che mi preoccupa è il limite delle 6 persone a tavola. Nel fine settimana avevo una comitiva di 20 persone prenotate che proprio per questo limite ha disdetto. Certo altri colleghi che lavorano in centro e che non hanno disponibilità di tavoli e sedute, una volta che dovranno togliere gli spazi all'aperto usati in estate, avranno enormi difficoltà. Poi c'è una vera e propria psicosi: la gente non esce e la città è deserta anche nelle serate di movida».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA