IL REPORTAGE

MACERATA Partenza incoraggiante per il Black Friday, che durerà fino a domani, nei negozi del centro storico di Macerata. Esercenti che apprezzano il progetto e la app Il commercio incontra il digitale promossa dal Comune così come la riapertura della Ztl ed i parcheggi in piazza della Libertà, che stanno contribuendo a rilanciare gli acquisti. «I segnali sono positivi, con gente che è venuta in negozio, molti hanno telefonato, qualcuno ci ha seguito nei nostri canali social dice Stefania Meletani dell'omonimo negozio di largo Amendola - per poi fare gli acquisti a colpo sicuro».

La proposta

«Noi proponiamo un 20% di sconto - dice Meletani -, c'è movimento, in un momento difficile come questo tutto aiuta a vendere, anche il Black Friday. Qualcuno viene per fare un regalo già in vista del Natale, altri sollecitati dal fatto che si può arrivare in centro con l'auto e anche sostare in piazza. Soprattutto le persone più anziane, che prima avevano difficoltà a raggiungerci, ora con questa possibilità sono più invogliate a venire in centro e fare una sosta veloce per poter acquistare. Per quanto riguarda l'iniziativa digitale del Comune la ritengo positiva perché più visibilità hanno i commercianti e meglio è. Magari può essere uno strumento che spinge la gente a venire in negozio».

Le aspettative

Punta parecchio su questo fine settimana anche Amedeo Patrassi, storico commerciante maceratese che ha diversi negozi di abbigliamento dentro le mura urbane. «Gli sconti piacciono a tutti afferma il titolare di Bulli & Pupe - e speriamo di recuperare qualcosa del tanto perduto nei mesi scorsi a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus. Il Black Friday porta movimento ed interesse ma ci servono anche aiuti dal governo per recuperare i mesi persi: vendiamo con lo sconto, ma così il guadagno è minimo, serve per recuperare la merce che hai in magazzino. La vetrina digitale lanciata dal Comune? È uno strumento interessante che però va valutato solo quando sarà entrato in funzione a pieno regime. Tutto aiuta, anche l'accesso delle auto in centro porta qualcosa a livello di persone che frequentano la città e magari entrano nei negozi. Anche noi commercianti stiamo cercando di individuare delle iniziative che possano aiutare ulteriormente ad avere sempre più persone che frequentano il cuore di Macerata».

La decisione

C'è anche chi, come Giuseppe Romano, titolare della boutique in via Gramsci, il Black Friday non lo fa proprio per sua scelta. «Questo non vuol dire che non faccio sconti ai miei clienti afferma - ma non mi piace il senso di queste parole. Preferisco fare ugualmente lo sconto al cliente che in questi giorni viene in negozio ma non accetto questa terminologia, questa pubblicità che è stata lanciata. Sul progetto Il commercio incontra il digitale non posso che dire bene: la gran parte dei commercianti del centro storico ha aderito, l'idea è molto innovativa, verificheremo poi la riuscita nelle prossime settimane. Sulla riapertura del centro alle auto con me sfondate una porta aperta: l'ho sempre sostenuta ed ora che c'è la situazione è cambiata in meglio».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

