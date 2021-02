IL REPORTAGE

MACERATA Marche in zona gialla da ieri e già si moltiplicano le prenotazioni nei ristoranti o negli agriturismi del Maceratese. A emergere è l'umore decisamente positivo da parte della clientela dopo settimane di restrizioni. «La giornata di ieri è andata bene - afferma Gabriele Liberti, titolare dell'agriturismo Roccamaia di Pievebovigliana -, si percepiva nell'aria che c'era la voglia di tornare a mangiare fuori e si sono moltiplicate da subito le telefonate». Per il prossimo week end a Roccamaia si registra già quasi il tutto esaurito, mentre sono arrivate richieste a scatola chiusa per la settimana successiva: «Rimane sempre il problema delle tempistiche negli annunci delle istituzioni - aggiunge -, però sento che c'è forse più fiducia da parte dei clienti, forse perché noi ormai lavoriamo sempre con il timore che da un giorno all'altro ci facciano richiudere».

Opinione condivisa anche da Battista Valentini del ristorante-albergo Dal Navigante di Castelsantangelo sul Nera: «Le persone hanno sempre avuto voglia di montagna soprattutto in questo ultimo anno - dice -, le cime sono ancora innevate, il tempo speriamo sia bello e nel frattempo le prenotazioni sono arrivate anche per le nostre camere». Bene anche la giornata di lunedì nonostante un meteo non agevole: «L'atteggiamento è più che positivo, anche ieri abbiamo fatto qualche coperto extra rispetto al solito di inizio settimana - continua -, la strada per Castelluccio è aperta e c'è voglia di mangiare bene».

Il desiderio di tornare a tavola nei ristoranti c'è anche a Macerata, che sia per una necessità di lavoro o per il piacere di ritrovarsi con gli affetti più cari: «L'inizio è stato buono, speriamo di non ritrovarci nella solita fisarmonica delle aperture e delle chiusure - dichiara Letizia Carducci dell'Osteria dei Fiori -, è chiaro come non siamo noi gli untori e come si possa offrire un servizio in sicurezza. Certo che resistere nel tempo è dura». L'atteggiamento di fiducia nelle persone è un'aspettativa anche per il 14 febbraio: «A San Valentino faremo un menu d'asporto e sul posto confidando di rivedere un po' di facce amiche». Parla di un miglioramento della qualità della vita Aldo Zeppili del Bar Centrale e del Centrale.eat, sempre a Macerata: «Il clima già da ieri è tutt'altra cosa - afferma -, anche per noi che possiamo lavorare meglio. Ce n'era bisogno. Sarebbe egoistico non pensare però a chi comunque storicamente punta tutto sulla cena ed è penalizzato». L'attenzione di Zeppilli è anche sul benessere del cliente: «Si trovano di nuovo a loro agio, in una situazione di confort che, al di là del fattore economico, credo incida in positivo anche dal punto di vista personale». Segnali di miglioramento (grazie anche alla possibilità di spostarsi tra Comuni) si sono visti anche nei centri commerciali della provincia, dove il via vai di macchine ha interessato sia quelli dell'entroterra che lungo la costa della provincia. Nella zona della riviera c'è Marco Paniccià, titolare e socio del ristorante Sandwich Time di Civitanova Marche: «Il clima anche da parte della gente è stato ottimo soprattutto sotto l'aspetto emotivo - conferma -, un conto è mangiare in macchina o in ufficio, altro è farlo al tavolo. Indubbiamente c'è una piccola ripresa anche se è ancora presto per fare delle valutazioni. Siamo aperti dal lunedì al sabato, la vicinanza alla zona industriale ci ha consentito di lavorare con asporto e delivery: il locale è molto grande, con molti dipendenti e abbiamo fatto la scelta di rimanere aperti comunque perché altrimenti in momenti come questi sarebbe stato molto difficile ripartire».

Andrea Mozzoni

