MACERATA Lampioni fulminati, area completamente al buio di notte, panchine sradicate e siringhe almeno una volta a settimana. I cespugli e la non illuminazione favoriscono ovviamente il proliferare di atti vandalici e di degrado e le situazioni spiacevoli sono all'ordine del giorno. «È davvero un peccato vedere la zona ridotta in queste condizioni» denunciano i frequentatori del Sasso d'Italia e i residenti del quartiere Montalbano. Un'oasi verde nella quale fuggire dallo stress della città a pochi passi dal centro di Macerata. Un luogo perfetto per lunghe passeggiate, fare un pic nic, portare a spasso il cane, correre o semplicemente passare qualche ora chiacchierando in compagnia in uno scenario di grande suggestione. Purtroppo però la situazione di degrado del Sasso d'Italia, di proprietà provinciale ma amministrato in stretta sinergia con il Comune che, fino a poco tempo fa lo aveva in comodato d'uso ma che ora sta trattando sull'acquisto di alcune porzioni dell'area, è sotto gli occhi di tutti, in particolare di chi lo frequenta quotidianamente.

I vandalismi

«Ci sono quattro lampioni che illuminano il parco e sono tutti e quattro rotti e fulminati, uno di questi è stato anche storto e c'è il rischio che possa cadere; alcuni sono stati presi a sassate in passato mentre la botta finale è arrivata la notte di Capodanno quando qui è successo di tutto racconta Lara Morresi, residente del quartiere Montalbano che frequenta il Sasso d'Italia ogni giorno per portare al passeggio il suo cane -. La mancanza di illuminazione e la presenza di tantissimi cespugli dove potersi eventualmente nascondere favoriscono il verificarsi di atti vandalici e di degrado, in particolare durante le ore notturne, e aiutano questi teppistelli ad agire con facilità e senza il timore di essere scoperti. Mi è capitato spesso di raggiungere il parco durante la notte ma non mi sono mai addentrata proprio per paura. Ci è capitato, purtroppo, di raccogliere anche delle siringhe; diciamo che capita mediamente una volta a settimana e fortunatamente il Cosmari la mattina viene e le toglie».

Gli ubriachi

«Alcune panchine sono state completamente sradicate da terra e gettate in mezzo ai cespugli; siamo stati noi residenti della zona a recuperarne alcune ma ormai sono inutilizzabili ha continuato la Morresi -. Ugualmente lo scivolo in passato era stato completamente danneggiato ed è stato sistemato poco tempo fa. La scorsa mattina invece abbiamo dovuto raccogliere delle bottiglie di vetro rotte in mezzo al prato per evitare che qualcuno si facesse male». Di certo un presidio umano sarebbe un ottimo deterrente per atti di vandalismo, come lo era il chioschetto del Sasso d'Italia, adibito a bar, fino a qualche anno fa.

La manutenzione

«Da quando i proprietari hanno lasciato la struttura si sono registrati parecchi atti di vandalismo: vetri rotti, scritte sul muro e immondizia all'interno tanto che ora hanno chiuso le finestre con del compensato racconta ancora la donna -. Per non parlare poi dell'erba talmente alta da arrivare all'altezza dei polpacci, che dei privati, alcune volte, armati di buona volontà, hanno deciso autonomamente di tagliare». Tutto, quindi, è affidato alla buona volontà e alla sensibilità dei residenti, manca, invece, una vera manutenzione ed è un peccato viste l'attrattività del luogo e la sua potenzialità.

