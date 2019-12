IL REPORTAGE

MACERATA Il centro storico invaso da scritte contro il questore Antonio Pignataro. Ma non solo. Anche writers o graffiti non autorizzati che compaiono su palazzi storici o su edifici privati e manifesti abusivi appiccicati persino sulle porte di negozi o abitazioni disabitate. Negli ultimi tempi si è segnalato un'escalation di questi abusi che non giovano certamente al decoro ed all'immagine di una città che ha appena festeggiato il Natale e che porterà fino all'Epifania turisti nel capoluogo.

Le telecamere

E non sembrerebbe avere scoraggiato i vandali neppure l'installazione di nuove telecamere nel cuore della città: sembra essere una sfida lanciata dagli imbrattatori nel continuare la loro opera facendosi beffa della vigilanza elettronica. E' chiaro che non ci può essere una telecamera in ogni vicolo o angolo di Macerata, ma un certo giro di vite in materia è pure stato fatto anche se i risultati finora non hanno visto una diminuzione degli atti di vandalismo sulla cosa pubblica o privata che sia. «Telecamere, polizia locale e forze dell'ordine sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per affrontare e combattere questo fenomeno comunque difficile da contrastare afferma l'assessore alla Sicurezza del Comune di Macerata, Mario Iesari- che, inutile nasconderlo, crea un danno all'immagine della nostra città e anche un danno economico perché il Comune è chiamato ad intervenire sui palazzi pubblici che vengono imbrattati mentre su quelli privati spetta ai proprietari l'intervento di ripulitura. Che è comunque costosa. Da parte nostra c'è un controllo costante delle situazioni più critiche. Il Comune, all'interno del contratto di servizio con il Cosmari, ha un budget di operatività annua per la pulizia dei muri degli immobili pubblici, che vengono imbrattati e sporcati da scritte.

