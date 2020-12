IL REPORTAGE

MACERATA I ristori sono arrivati, stavolta anche velocemente sui conti correnti delle aziende più colpite dalle restrizioni legate alla pandemia da Covid 19, ma si tratta di somme che per lo più consentiranno di pagare qualche bolletta in scadenza o affitti arretrati. Non incidono sui mancati incassi di questi mesi di chiusure. E soprattutto la preoccupazione è che in futuro anche questi sostegni possano venire meno.

Il racconto

«Sia a luglio che adesso a novembre i ristori sono arrivati afferma Letizia Carducci dell'Osteria dei Fiori di Macerata -, l'ultimo anche velocemente in quanto la procedura scelta era snella: il ristoro è giunto automaticamente sul conto. Per noi ristoratori adesso c'è in più che gli acquisti fatti dal 15 agosto al 15 novembre saranno rimborsati se provenienti da filiera nazionale: si tratta di un ristoro importante per noi ma pure per chi produce». Anche Luca Falaschini, del pub Green Door di Recanati, conferma come i sostegni economici siano giunti stavolta rapidamente. «Il 200% della cifra che ci è stata data in estate afferma - non è male per la nostra attività. Spero che pure per dicembre ci siano ulteriori ristori e anche per i primi mesi del 2021 che non saranno diversi da oggi. Devo dire che stavolta tutto ha funzionato al meglio, finalmente senza tanta burocrazia».

I locali

Aldo Ascani a Civitanova ha diversi locali, ma non tutti sono rientrati nel decreto Ristori. «Lo Shada non rientra in questo ambito essendo chiuso afferma -, per cui il ristoro interessa solo La Serra. Solo che il nostro codice Ateco riguarda la ristorazione nonostante abbiamo il pubblico spettacolo, per cui abbiamo preso il 200% e non il 400% che comprende le discoteche. È comunque arrivato poche settimane fa ed ora ci attendiamo che ci sia anche il terzo e il quarto ristoro. Soldi con cui paghi qualche utenza, ma che non incidono sui danni derivati dai mancati incassi di questi mesi. Se stiamo ancora aperti è per l'autofinanziamento che mettiamo come società, sperando in una ripresa». Problemi anche per le palestre, che sono chiuse da tempo. «I nostri collaboratori sportivi hanno ricevuto il bonus da 800 euro dice Gregory Pierantoni dell'Officina di Fidia di Corridonia - mentre la settimana scorsa la mia associazione ha ricevuto un sostegno di 4000 euro in conto corrente. Un ristoro che lascia il tempo che trova, visto che la somma non copre certamente i mancati introiti di questi mesi di chiusura: poi non sappiamo come comportarci con le persone quando riapriremo, in quanto avevamo molti abbonamenti attivi e se dovessimo far recuperare il periodo andremmo incontro ad altri mesi di mancati incassi».

Aldo Zeppilli del Caffè Centrale di Macerata ha ricevuto il 150% rispetto al primo decreto ristori incassando automaticamente la somma prevista. «Sono cifre che non sono minimamente proporzionate al problema attuale afferma Zeppilli -. È un quinto rispetto alle tasse che abbiamo continuato a pagare. Senza considerare che rispetto alla prima ondata della pandemia, stavolta non ci sono più nemmeno gli sconti sulle bollette di energia elettrica. I ristori sono giunti come promesso dal governo: io più che sostegni economici preferirei la sospensione di pagamenti dei contributi o abbassare le tasse in modo da premiare veramente chi lavora e tiene aperta l'attività».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

