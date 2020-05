IL REPORTAGE

MACERATA Gente per negozi, tra chi aspetta in fila fuori, chi guarda le vetrine e chi dopo aver atteso il suo turno, entra. C'è chi è con la famiglia, chi con il coniuge, chi tra amici. Macerata vive così la fine della quarantena, complice il bel tempo di maggio che invita ad uscire, prima per comprare qualcosa e poi magari per fare l'aperitivo o prendersi un caffè. I tavolini dei bar sono gremiti.

La situazione

Per le vie del centro le forze dell'ordine monitorano la situazione, i titolari degli esercizi commerciali riprendono quelle abitudini che non hanno mai dimenticato. A parte qualche rara eccezione, in strada tutti indossano la mascherina, alcuni la classica chirurgica mentre altri si sono lasciati tentare dalle fantasie. E già, perché molti negozi hanno deciso di buttarsi su questo fronte, andando incontro al cliente e alle esigenze del periodo; come Stefania Meletani del negozio di accessori Meletani, su largo Amendola e del negozio di abbigliamento Meletani Loft in via Gramsci, entrambi a pochi passi da piazza della Libertà.

La soddisfazione

«Siamo felici, - ha raccontato Meletani passando da un negozio all'altro dopo aver servito una cliente , felici di essere tornati al lavoro, di aver riaperto e soprattutto in questo clima. Piano piano qualcosa si sta muovendo ed è bello vedere che per le vie del centro c'è gente, e credo che aiuti anche la Ztl aperta in più fasce orarie che invita a tornare nel cuore della città». A pochi passi da Meletani, dietro al bancone de La Bottega del Libro in corso della Repubblica protetta da un plexiglas, Chiara Tomassetti seguiva le richieste dei clienti. «Rispetto a quando abbiamo aperto, - ha continuato c'è molto più movimento seppur a piccole dosi perché i timori non sono del tutto scomparsi, comprensibilmente. Continuiamo con il servizio di consegne, anche se adesso che la gente può uscire è diminuito rispetto all'inizio. Insomma, gli ingranaggi si stanno muovendo ma sempre con molta cautela». E se da un lato ci sono i commercianti, dall'altro lato ci sono i clienti come la signora maceratese Manuela Morganti, di fronte alla vetrina di un negozio. Come tanti, Manuela sta tornando alle abitudini di sempre. «Per oggi sto solo guardando, - ha detto - anche perché questa settimana mi sono già tolta qualche sfizio. Chiaro, se da un lato c'è voglia di spendere, dall'altro c'è l'aspetto economico e le misure stringenti anche soltanto per provarsi una maglietta». Tante le persone a passeggio. Franca Moren è in attesa dell'amica di fronte al negozio Talmone: «Sinceramente - dice - almeno per ora, non ho molta voglia di comprare cose nuove. Non mi sento ancora di andare al ristorante o al bar, perché i cambiamenti imposti non mi consentirebbero di godermi una cena o un caffè in compagnia come vorrei; di certo però, non mi nego una passeggiata in centro».

Giulia Baldini

