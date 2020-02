IL REPORTAGE

MACERATA E' una delle vie d'ingresso della città in cui insistono le due nuove scuole Mestica e Alighieri. Via Roma, ormai da anni, ha a che fare quotidianamente con un passaggio a livello che crea disagi ai tanti lavoratori, residenti, studenti o semplici visitatori che raggiungono il centro di Macerata. Oltre a ciò anche la mancanza di posteggi, di cui la principale causa è la conformazione dell'arteria e la necessità di uno svecchiamento e di un ammodernamento per una via sempre più urbanizzata e frequentata.

Il commercio

«Via Roma è una delle vie di Macerata che ancora funziona, a livello commerciale e di traffico, ma che ha senza dubbio bisogno di un ammodernamento ha spiegato il consigliere dell'Unione di Centro Ivano Tacconi -. A essa è indubbiamente collegata via Cioci che potrebbe rappresentare, nella zona del campo da calcio ormai inutilizzato, una fonte per il posizionamento di ulteriori parcheggi che, non è semplice aggiungere lungo via Roma data la sua conformazione. Sull'eliminazione del passaggio a livello, argomento per il quale in questi anni ho lottato moltissimo, è importante precisare che non è stato possibile agire prima a causa della posizione dello stesso, dato che si trova nei pressi di una curva mentre è possibile realizzare dei sottopassaggi solo in presenza di un rettilineo». Il consigliere Tacconi ha poi ricordato l'importanza, nella zona, del Polo Diagnostico di Villalba.

La sanità

«Prevediamo che lì nasceranno molti posti letto (80 circa, ndr.), con ingresso proprio su via Roma, e nonostante sia una struttura privata è di grande supporto alla sanità maceratese ha spiegato -. Saranno quindi necessarie delle modifiche come sta avvenendo ora in viale Martiri della Libertà e il comune deve dare una mano a questo tipo di realtà che rappresentano un elemento positivo e di arricchimento per la città. Il compito di una amministrazione è quello di dare delle risposte ed è questo ciò che bisogna fare anche su via Roma». «L'arteria deve essere funzionale per i residenti e godere di un'ottima viabilità, in ingresso e in uscita, dal centro. Oltre a questo sono necessari degli stalli per la sosta veloce che diano respiro alle attività commerciali di via Roma il parere del consigliere della Lega Andrea Marchiori -. Un tempo l'arteria era un centro d'affari per Macerata mentre oggi è stata sottodimensionata. Proprio a tale riguardo, in concomitanza con i lavori in viale Martiri della Libertà e per compensare i disagi, era stata richiesta la sosta gratuita (con disco orario) fino all'altezza del negozio Acqua e Sapone. L'assessore Ricotta annuì alla proposta ma poi non se ne è fatto più nulla».

L'accesso

«Non dimentichiamoci inoltre che via Roma è uno dei biglietti da visita di Macerata, uno dei tre accessi principali. Appare in questo senso scellerata l'idea di invertire il senso di marcia in corso Cavour (progetto del Pums, ndr.) che relegherebbe anche via Roma a una strada di uscita dalla città piuttosto che d'ingresso ha concluso Marchiori -. A mio parere c'è anche vergogna nel pubblicizzare questo progetto proprio perché sembra si voglia dare il colpo finale al malato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA