MACERATA Dai grandi contenitori culturali agli interventi sugli impianti sportivi fino ai lavori che riguardano le scuole e quelli sulla grande viabilità cittadina. I cantieri proseguono il loro cammino con l'obiettivo di cambiare il volto della città. Ad iniziare dai progetti riguardanti il sottopasso ferroviario di via Roma e la realizzazione di via Mattei-Pieve. Per quest'ultima si attendono notizie dall'Anas cui è in capo l'intera opera mentre sul sottopasso ferroviario di via Roma il Comune ha affidato l'incarico tecnico per redigere il progetto definitivo del sottopasso, dopo che in pochi mesi era già stato portato a termine quello preliminare.

Si tratta di un'opera di oltre 4 milioni di euro con altezza del sottopasso aumentata da 3,5 a 5 metri per permettere ai mezzi pesanti e di soccorso di percorrerlo e lo stesso è avvenuto con la carreggiata che sarà ampliata. «Per quanto concerne i cantieri in corso di esecuzione afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - stanno procedendo con regolarità gli ex Capannoni Rossini, con l'approvazione ministeriale della variante tecnica, e si va avanti speditamente. Stessa situazione per il cantiere ex Casa del Custode in cui durante l'esecuzione dei lavori, ed in particolare l'asportazione degli intonaci e parti murarie, si è manifestata l'esigenza di adottare una variante tecnica per consentire la migliore esecuzione delle lavorazioni nelle parti strutturali. In questi giorni si sta completando il nuovo accesso con scala ed ascensore esterno di collegamento al fabbricato». Per quanto riguarda quest'ultimo sito la destinazione finale dell'edificio, una volta restaurato, sarà quella di ospitare la nuova sede del Museo di Storia.

