IL REPORTAGE

MACERATA Da una parte cantieri di grandi opere pubbliche che sono aperti o che a breve partiranno. Dall'altro interventi minori ma pur sempre importanti per la crescita e il miglioramento della città e delle sue infrastrutture. E' un 2021 denso di lavoro per la nuova giunta che ha ereditato in parte opere pubbliche già avviate ed altre nuove cui porre mano. Sono numerosi i dossier aperti a Palazzo Conventati tra cui alcuni sono in dirittura di arrivo come quello relativo al Mercato delle Erbe di via Armaroli, dove la ditta ha di fatto concluso i lavori e si attende solo che il manufatto venga restituito al Comune.

La destinazione

Bisognerà poi capire se la destinazione iniziale di questo luogo, cioè dedito a spazio conferenze, mostre e laboratori, in tempi di covid dove vige il distanziamento, verrà mantenuto o modificato dall'amministrazione. Tra le opere che sono più attese c'è il restyling del Centro Fiere di Villa Potenza, un intervento dal valore di 13 milioni di euro che è in rampa di partenza: c'è stato un rallentamento dovuto al fatto che a fine dicembre quegli spazi sono stati destinati allo screening di massa per la prevenzione del covid 19, il che ha portato ad un fermo da parte della ditta che si è aggiudicata l'appalto. Lavori che, però, partiranno in questo inizio 2021 e che saranno a prova di norme anticovid 19: infatti al Centro Fiere di Villa Potenza verrà adottato un protocollo con accorgimenti del tutto innovativi che garantiranno al cantiere di operare nella più totale sicurezza, rispettando così la tempistica che è prevista nel bando. Accanto al Foro Boario sarà costruito il nuovo campo da rugby per il quale è aperto il bando per la progettazione: una volta realizzato l'impianto nuovo quello vecchio verrà dismesso, recuperato per la vicina area archeologica di Helvia Recina.

