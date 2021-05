IL REPORTAGE

MACERATA Come sarà la Macerata del futuro? Quella dell'attesissimo ritorno alla normalità. Sono almeno sei i grandi cantieri sulla scacchiera del Comune. Sei mosse prioritarie, azioni frutto anche del lavoro portato avanti d'intesa con gli Uffici competenti. «Alcuni progetti - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - sono davvero di ampio respiro territoriale e consentiranno il rilancio dell'intera vallata del Potenza».

La situazione

Il riferimento è immediato ai lavori già in corso al Centro fiere: «Lunedì c'è stata l'autorizzazione per la macinazione sul posto delle macerie - spiega l'esponente della giunta Parcaroli -, l'impresa inizierà il trattamento e i lavori per la preparazione delle fondazioni nei prossimi giorni». Un investimento, va ricordato, di 13 milioni di euro, quasi interamente derivati da proventi ministeriali: «Si tratta del cantiere più importante e non finirà col taglio del nastro - aggiunge Marchiori -, si punta a un utilizzo per 365 giorni l'anno». La superficie in questione ospiterà anche il nuovo campo da rugby: «Il nostro impegno c'è ed è nero su bianco nel piano delle opere pubbliche per il 2022, ma se riusciremo a trovare un finanziamento esterno partiremo anche prima. L'interesse è duplice perché, di conseguenza, guarda anche alla riqualificazione dell'area archeologica».

Questione annosa per la cittadinanza è quella che riguarda la realizzazione della nuova piscina: «Rappresenta quasi un mantra per Macerata - scherza ma non troppo l'assessore comunale Andrea Marchiori -, il 25 maggio, è stato firmato il contratto con l'impresa che ci consentirà di fare un passo avanti».

