IL RECUPEROMACERATA «Stiamo trattando con un gruppo importante interessato allo stabile di via Dante. Credo che entro settembre, se la trattativa avrà buon esito, ci potranno essere novità per il palazzo ex Inam». È Domenico Intermesoli, proprietario del fabbricato che fino a qualche decina di anni fa ospitava ambulatori ed uffici della Asl, a squarciare il velo del silenzio che avvolge da anni questa struttura posizionata in una zona centralissima, a due passi dal centro storico del capoluogo, ma rimasta desolatamente vuota e spesso...