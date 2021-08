Il raddoppio del ponte a Piediripa realtà nel 2023

MACERATA Il raddoppio del ponte sulla Corridoniana a Piediripa realtà entro il 2023. Questo grazie all'arrivo di un imponente finanziamento di 11,5 milioni di euro dal Mit, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, che è stato destinato alla Provincia di Macerata per interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità legata a ponti e viadotti. Oltre al nuovo ponte di Piediripa, finanziato con 5,5 milioni di euro, gli interventi riguarderanno altri due viadotti rilevanti per il territorio: l'impalcato sulla provinciale 105 Recanati-Osimo a cui verranno destinati 1,5 milioni di euro, quello in muratura sulla Fermana' che collega Trodica di Morrovalle con Monte San Giusto, i cui lavori prevedono un investimento di 2 milioni di euro.

La fase

Con una particolarità: tutta la fase di progettazione, assegnazione lavori e conclusione dovrà avvenire nell'arco del periodo 2021-2023 con precise scadenze annuali imposte dallo stesso Mit. Per questo la realizzazione del raddoppio dell'attuale ponte che collega Macerata con Corridonia sarà concretizzata in pochi anni e azzererà il rischio di isolamento di questa importante porta di entrata e uscita dal capoluogo nel caso di interruzione del traffico per lavori di manutenzione o riparazione del vecchio ponte la cui costruzione risale al 1960. Come avvenne pochi anni fa quando, in occasione della sostituzione dei giunti del ponte, seppur i lavori programmati dalla Provincia furono effettuati in agosto per limitare i disagi di chi utilizza il ponte sul Chienti, ciò provocò malumori e problemi per la difficoltà a trovare soluzioni viarie alternative a quella del collegamento garantito dal ponte. Una volta realizzata la nuova infrastruttura che sarà a doppia carreggiata, con un unico senso di marcia, si potrà intervenire nella manutenzione del vecchio ponte senza più creare disagi al traffico. Il ponte sarà di 190 metri, costruito a monte dell'attuale e con tre campate, una grande centrale e due simili ai lati. Sarà di acciaio e calcestruzzo.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA