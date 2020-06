IL QUARTIERE

MACERATA Termineranno domani i lavori di asfaltatura, ultima fase del restyling di viale Martiri della Libertà costato 1,2 milioni di euro. Un progetto che ha cambiato il volto del viale che è anche una delle principali vie di accesso della città. Nuovi marciapiedi, illuminazione, panchine. Insomma, un volto tutto nuovo per una strada trafficatissima dove il cantiere è partito a novembre scorso (anche se in precedenza c'erano stati altri interventi) e in questi giorni è agli sgoccioli. Ma cosa ne pensano dei lavori che qualche sacrificio hanno certamente comportato, i commercianti della zona? I pareri non sono univoci, tutti però attendono impazienti la loro fine.

I giudizi

Sorridente Francesca Alimenti del Bar Pasticceria Maurizio, che è rimasta piacevolmente colpita dai lavori: «Nonostante i lavori vadano avanti da un po', e a volte abbiano recato alcune difficoltà per il parcheggio, i miei clienti hanno sempre saputo come organizzarsi, in particolar modo per quanto riguarda l'asfaltatura della strada che ha creato qualche problema i primi due giorni al massimo. Personalmente, ora il viale ha l'aspetto che merita e mi piace molto». Soddisfatto anche Francesco Storani del negozio Nuova Maceratese Sementi. «Il marciapiede spazioso, lo spazio di carico e scarico come anche quello per i miei clienti, ci sono sempre stati - ha detto Francesco dopo aver servito alcuni clienti perciò non potevo lamentarmi né prima né oggi. I lavori non mi hanno recato alcun problema, esattamente come ai miei clienti, che per quanto mi riguarda non si sono lamentati». Come loro, anche Riccardo Vincenzetti della tabaccheria Carradori si è detto tranquillo e approfittando di una pausa ha raccontato di come la situazione sotto controllo. «Diciamo che i problemi per la viabilità ci sono stati i primi due giorni, - ha sottolineato dove qualche momento di caos non è mancato, però poi la situazione si è ristabilita. Lo stesso è accaduto durante l'installazione delle luci. Certo, attendiamo comunque la fine che dovrebbe essere prevista per venerdì (domani, ndr)».

Il restyling

Federica Stefoni dell'Immobiliare Deluxe è altrettanto propositiva: «Come tutti i lavori stradali, è normale che ci sia qualche intoppo durante la loro realizzazione, ma ciò non toglie che a me nel complesso piace molto il viale, anche perché credo sia una delle vie di spicco della città, dunque la sua rivalutazione è un quid in più per i suoi residenti e per le attività commerciali presenti. Inoltre, c'è da dire che seppur talvolta ci sia stato il problema parcheggi, gli operai ci sono venuti incontro facendoci parcheggiare anche in prossimità dei lavori». L'altro lato della medaglia però, vede protagoniste alcune attività che invece spingono per concludere queste modifiche il prima possibile. «Sto aspettando la fine dei lavori, - ha evidenziato Maurizio Gentili del negozio Quattro Zampe anche perché sono iniziati nel marzo del 2019. Siamo partiti dalla fibra, per poi passare all'acquedotto, alle fognature, ai marciapiedi e ora l'asfaltatura. Insomma, spero che finiscano presto anche perché i problemi ci sono, specialmente per i clienti che a volte non riescono proprio a fermarsi e di conseguenza può capitare che lavoriamo a rilento». Anche Michela Frontoni del negozio di frutta e verdura ha parlato della difficoltà dei clienti di parcheggiare. «Quello che mi rincuora, - ha concluso è che gli addetti stanno cercando di fare il più in fretta possibile, in quanto è un anno e mezzo che vanno avanti i lavori e in certi momenti portare avanti l'attività non è così facile».

Giulia Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA