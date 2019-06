CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGRAMMAMACERATA La città va in scena: è il titolo scelto per Macerata d'estate 2019, il cartellone di iniziative organizzato dall'assessorato alla Cultura, in collaborazione con gli assessorati alle Politiche sociali, allo Sport, all'Ambiente, alle Attività produttive e alle Politiche giovanili, presentato ieri dall'assessore alla Cultura, Stefania Monteverde, nella sala ex cinema dello Sferisterio. Duecento eventi, da fine giugno a fine settembre, per un totale di 580 giornate, con 60 realtà coinvolte, che saranno allestiti in 23...