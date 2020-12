IL PROGRAMMA

MACERATA I grandi cantieri delle opere pubbliche affiancati dalla programmazione e da piani di manutenzione che devono scattare puntali per interventi spalmati nel corso degli anni. Andrea Marchiori, assessore comunale ai Lavori pubblici, ha aperti numerosi dossier che riguardano il capoluogo: con alcuni interventi, come quello al Mercato delle Erbe, che è agli sgoccioli, molti altri che sono in corso ed altri ancora che si profilano all'orizzonte come interventi di enorme portata, del calibro del restyling del Centro Fiere di Villa Potenza o dello stadio della Vittoria.

La prevenzione

«È chiaro che in molti casi la situazione legata al Covid 19 porti a un rallentamento dei lavori nei cantieri, in particolare quelli più grandi dove c'è maggior circolazione di operai e fornitori - esordisce Marchiori -, ma devo dire che, da quello che sto osservando, da parte delle ditte che stanno operando a Macerata trovo molta attenzione e responsabilità nell'attuare i protocolli richiesti per la sicurezza. Anzi, in un caso e dico quello dei lavori che presto partiranno proprio al Centro Fiere di Villa Potenza, verrà adottato un protocollo specifico con accorgimenti del tutto innovativi che garantiranno al cantiere di operare nella più totale sicurezza, rispettando così la tempistica prevista nel bando di assegnazione».

La pianificazione

Marchiori, prima di fare il punto sulle grandi opere, indica quelli che sono anche alcuni progetti che la nuova amministrazione sta pianificando e che riguardano sia strade che scuole comunali. «Con gli uffici sto predisponendo la programmazione del piano strade sia del centro storico che delle periferie prosegue l'assessore- che partirà dal 1° gennaio.

