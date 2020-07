IL PROGETTO

FIUMINATA Chi la dura la vince, sbloccata la situazione della scuola che aveva spinto l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Felicioli a presentare ricorso al Tar. Lo ha annunciato lo stesso sindaco nel corso di un incontro, convocato alla presenza di assessori e consiglieri di maggioranza, del segretario comunale Angelo Montaruli e dell'ingegnere Lorenzo Massacci capo ufficio tecnico. Era stata la Regione a comunicare con un codice errato la scuola di Fiuminata, che deve essere ricostruita e demolita, dato che come accertato nello studio commissionato dall'allora sindaco Ulisse Costantini, presenta un'alta vulnerabilità sismica. Il Comune aveva preso parte al bando Miur 120, che stanzia 120 milioni di euro per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la nuova costruzione di edifici scolastici, ricadenti nelle zone interessate dai terremoti del centro Italia nel 2016. Per soli tre punti Fiuminata era rimasta fuori dai progetti che avrebbero ricevuto i fondi.

Ma l'amministrazione si è subito mossa, non solo con un ricorso al Tar, ma anche con la Regione, che aveva comunicato l'errore al Miur, rettificando il codice. Finalmente nelle scorse settimane il dirigente del Miur Paolo Iandolo ha reso noto al Comune che «sono stati riconosciuti al Comune i tre punti relativi all'inserimento dell'edificio e del relativo intervento, nella programmazione triennale unica in materia di edilizia scolastica 2018-2020». Ha commentato il sindaco Felicioli: «Ci è stato riconosciuto che i punteggi del bando sono reali, abbiamo riavuto i tre punti utili ad avere il finanziamento di tre milioni di euro dal ministero dell'istruzione. Il Comune dovrà mettere un cofinanziamento da 380 mila euro. Miur e Regione si sono comportati bene. La Regione ha ammesso l'errore di comunicazione, abbiamo ritirato il ricorso al Tar».

m. o.

