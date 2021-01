Il progetto di crowdfunding del Comune ora entra nel vivo

MACERATA Entra nel vivo il progetto di crowdfunding Il Cuore Grande di Macerata ideato dall'amministrazione comunale e attivato per sostenere le famiglie in difficoltà che hanno subito una sostanziale riduzione del reddito a causa di questo delicato momento dovuto all'emergenza Covid.

L'Amministrazione auspica un'ampia partecipazione a questa iniziativa da parte di enti, istituzioni pubbliche e private e cittadini che potranno fare una donazione, anche minima, attraverso la piattaforma on line GoFundMe, destinata alla raccolta fondi con finalità benefiche. Chi farà una donazione, potrà inoltre godere degli incentivi fiscali previsti dal decreto Cura Italia (art. 66) per chi effettua erogazioni liberali, in denaro o natura, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza Coronavirus.

Già pronto il piano di assegnazione dei contributi messo a punto dall'assessorato ai Servizi sociali guidato dal vice sindaco Francesca d'Alessandro. «Potranno beneficiarne spiega l'assessore tutti le persone residenti a Macerata, cittadini italiani o di uno stato Ue e chi ha regolare permesso di soggiorno. Il non aver già beneficiato di altri contributi da enti pubblici, quali reddito di cittadinanza, contributo affitto, bonus prima casa ecc. è condizione di priorità per l'accesso al beneficio». La valutazione della condizione economica dei nuclei familiari terrà conto della perdita del posto di lavoro, dell'attivazione della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria; della consistente riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 40%; del mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato a chiamata, stagionali, dell'interruzione di tirocinio lavorativo, cantiere di lavoro; della chiusura temporanea di almeno 15 giorni o cessazione della propria attività autonoma (artigiani, commercianti, liberi professionisti) e della riduzione del volume di affari di almeno il 30 % della propria attività autonoma. La richiesta può essere inviata fino al 31 marzo 2021 attraverso lo sportello telefonico Pronto ci siamo! al numero 0733 263026 , allo sportello IRCR di piazza Mazzini e on line su www.comune.macerata.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA