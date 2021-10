«Il progetto con Ferretti sta andando avanti così»

MACERATA «La fama ed importanza del Maestro Ferretti credo sia nota a tutti noi e non è necessario che ogni volta Miliozzi torni a ricordalo alla città». Così l'assessore Cassetta replica al consigliere Miliozzi che sul tema della valorizzazione della figura dello scenografo Dante Ferretti aveva presentato una mozione. «Questa amministrazione ha riconosciuto subito l'importanza di un progetto di valorizzazione della figura del maestro e in tale ottica ha da subito contattato e incontrato il maestro più volte - spiega Cassetta -: il 30 gennaio del 2020 è stato deliberato dalla Giunta l'adesione al Progetto Scenaria, progetto di cui il maestro è direttore artistico; il 18 maggio di quest'anno il Sindaco e la sottoscritta si sono recati a Roma presso gli Studi di Cinecittà ed hanno visitato lo studio del Maestro insieme alla moglie Francesca Lo Schiavo. Nell'incontro abbiamo discusso in modo pratico e realistico delle varie possibilità di collaborazione con l'amministrazione. Possibilità che si possono concretizzare solo dopo un'attenta analisi delle risorse e spazi disponibili e soprattutto dei progetti ad esso collegati per una reale valorizzazione del suo lavoro e del territorio e delle sue necessità, alla luce anche dei nuovi trend culturali».

La visita

A giugno Ferretti è tornato in città e insieme agli amministratori ha visitato il Cinema Italia per una valutazione preventiva su alcuni progetti con l'associazione. «Il maestro è stato poi invitato dall'Associazione Arena Sferisterio questa estate al Mof in qualità di membro con la sua consorte del Comitato d'Onore per il centenario dell'Aida ed ha partecipato. Le azioni di riconoscimento dell'importanza della figura di Ferretti, i rapporti e gli incontri e scambi di opinioni a valutazioni di possibili collaborazioni con questa amministrazione non sono mancati durante questo anno. Stiamo lavorando da un anno a questo progetto ed è previsto all'interno di un piano strategico che prevede anche la messa a sistema di una nuova zona individuata dall'amministrazione come polo dedicato alla cultura e all'Alta Formazione artistica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA