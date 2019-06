Il progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come migliorarei percorsi formativiPromuovere i percorsi di apprendimento sul lavoro e la cooperazione tra gli attori del sistema per migliorare i percorsi formativi e renderli realmente capaci di ridurre la distanza tra le aspettative delle imprese e la qualità della preparazione degli studenti che escono dagli istituti di formazione professionale, Its e dalle Università . E' lo scopo del progetto Erasmus+Vetbus promosso da Ial Marche in partenariato con la Camera di Commercio di Brandeburgo, la Regione Marche, la Camera di Commercio delle...