IL PROBLEMA

MACERATA Dubbi e confusione tra i residenti delle zone colpite dal terremoto sulle agevolazioni nelle bollette di luce e gas, decine e decine le segnalazioni alla Federconsumatori che ha pensato bene di allestire un camper per stare in mezzo alla gente, specialmente gli anziani, e aiutarla a districarsi tra fatturazioni anomale e agevolazioni non bene specificate. «La Federconsumatori, dopo la forzata pausa dovuta alla pandemia, ha ripreso a pieno regime la propria attività di assistenza ed affiancamento ai consumatori, con un'iniziativa destinata ai centri che si trovano nell'area del cratere», spiegano Cristiana Tullio, di Federconsumatori, e Stefano Tordini, Spi-Cgil Macerata.

L'iniziativa

Il nome dell'iniziativa parla da solo: Il Camper che non ti aspetti . Si tratta di un veicolo, messo a disposizione dal sindacato pensionati della Cgil, dotato di tutte le attrezzature di ufficio necessarie e con diversi operatori a bordo, che si sposta tra i Comuni dell'entroterra e dà spiegazioni utili alla cittadinanza. Tra i temi caldi che hanno dato maggiori preoccupazioni agli utenti ci sono le agevolazioni tariffarie dei pagamenti relativi alle forniture di luce e di gas.

La situazione

«Alle agevolazioni previste da una delibera hanno diritto tutte le utenze attive alla data del sisma nella zona del cratere ha spiegato Tullio, presidente provinciale di Federconsumatori . Alcuni utenti ai quali è arriva la bolletta non riescono a capire se siano state applicate oppure no le agevolazioni previste: alcune bollette, infatti, non riportano nulla delle voci cosiddette scontate. Molti utenti, specialmente anziani, vengono da noi per sapere se la bolletta è corretta oppure no o se gli sconti sono stati applicati correttamente. E molte delle persone che vivono nell'entroterra colpito dal sisma hanno difficoltà a muoversi per raggiungere le nostre sedi». Da qui l'idea del camper. Questo progetto, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con la Regione, è stato organizzato con l'obiettivo di raggiungere nel modo più capillare possibile la popolazione che sta ancora pagando care le conseguenze del sisma e che, spesso, non riesce ad avere un quadro chiaro degli aiuti e delle agevolazioni che già sono disponibili o che non sa districarsi nei meandri della burocrazia.

Le tappe

Le prossime tappe del camper previste per il mese di luglio sono nei seguenti Comuni: il 14 a Sarnano, il 21 a Camerino, il 23 a Muccia ed il 28 ad Ussita. Si comincia alle ore 10. Ovviamente, le problematiche affrontate dagli operatori che si sono messi a disposizione sono molte. Tutti i cittadini interessati ad avere chiarimenti possono recarsi al Camper che non ti aspetti per ottenere risposte, consigli, suggerimenti e, se necessario, verranno illustrate le pratiche necessarie essere tutelati.

Chiara Marinelli

