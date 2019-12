Il preside del Divini: «Ragazzo brillante, siamo addolorati»

IL CORDOGLIO

MACERATA «Leonardo era un nostro alunno e siamo molto addolorati per ciò che è avvenuto». Sono le parole del professor Sandro Luciani, dirigente scolastico dell'Itis Divini di San Severino Marche, l'istituto che Leonardo Sacchi, morto tragicamente a seguito di un incidente stradale la notte scorsa, frequentava. Sacchi, iscritto al quinto anno, sezione C, del corso di Elettrotecnica «era un ragazzo brillante, di buona volontà e molto cordiale con tutti ha aggiunto il preside -. Inutile dire che questa mattina (ieri, ndr.) a scuola il clima era molto depresso, in particolare nella classe di Leonardo, perché i ragazzi hanno subito appreso la notizia». Per domani mattina era prevista un'assemblea all'Istituto Divini e il dirigente Luciani ha riferito che durante la riunione scolastica sarà commemorato il 18enne con alcune testimonianza degli amici e della famiglia che è stata invitata a partecipare e «alla quale abbiamo subito espresso le nostre condoglianze». «Ogni anno, sulla prevenzione stradale, l'Istituto Divini organizza degli incontri formativi per i ragazzi ha concluso Luciani -. Siamo davvero addolorati per ciò che è successo e ripeto, a nome della scuola, la nostra vicinanza alla famiglia di Leonardo che era un ragazzo benvoluto da tutti e che ha sempre conseguito ottimi risultati in campo scolastico». La scuola dell'infanzia e la primaria di Chiesanuova hanno rinviato le rispettive recite natalizie che si sarebbero dovute svolgere oggi. L'amministrazione comunale di Treia e la provincia Picena San Giacomo della marca dei Frati Minori delle Marche, visto il grave lutto che ha colpito la comunità di Treia, hanno deciso di rinviare l'inaugurazione della struttura del Santuario del Santissimo Crocifisso che era in programma per domani alle 11.

