Il popolo dell'aperitivo, ressa e controlli

MACERATA Il fine settimana è salvo ma da domani niente più pranzi al ristorante. Si torna in arancione (dalla tonalità molto scura), dunque nuova chiusura dettata dai contagi (ieri record assoluto di nuovi casi nelle Marche). Per la categoria, che fino ad una settimana fa sperava nella possibilità di poter riaprire a cena, nuova mazzata. A Civitanova, con ordinanza del sindaco, da venerdì prossimo possono riaprire le attività stagionali. La data del 5 marzo era stata concordata con la categoria (soprattutto titolari di stabilimenti balneari) ma è capitata proprio nel pieno di una ripresa della curva epidemica nelle Marche.

Dunque rimangono ai box anche quelli che hanno la licenza bar e ristorante per sei mesi. C'è un po' di rassegnazione tra i ristoratori della costa ma ormai, dopo un anno hanno cambiato e registrato il loro modo di lavorare. Ilenia Garofoli, ristorante Mescola, cuore del borgo marinaro, ha imparato a vivere alla giornata. «E lavoro di conseguenza dice appena quattro giorni fa una persona a me molto cara è uscita dal Covid hospital e dunque so bene cosa può fare questo virus. Dunque programmiamo l'attività oggi per domani, cercando di dare continuità solo all'asporto e al delivery, che facciamo sempre. Anche i menu cambiano di conseguenza, mantenendo comunque sempre la qualità delle materie prime. Domenica prossima? Non c'erano prenotazioni perché sono cambiate anche le abitudini dei clienti. Ormai si prenota il lunedì per il fine settimana successivo, quando si è sicuri del colore. Noi ci siamo e ci saremo, a pranzo domani (oggi, ndr) e per l'asporto e il delivery la prossima settimana».

Sull'asporto ha puntato molto il Sandwich Time, zona commerciale, dunque piena di uffici, negozi e gente di passaggio da autostrada e superstrada. «Purtroppo non possiamo dire che fosse inaspettato questo cambio di colore afferma Marco Paniccia, uno dei due titolari questo balletto apri e chiudi sta cambiando la ristorazione. Difficile programmare menu e fare acquisti, ma ci siamo organizzati proponendo piatti che abbinano una preparazione culinaria raffinata alla possibilità di mangiarli in ogni posto, come panini gourmet, pasta al forno e insalate wellness. Quando siamo aperti, accogliamo clienti sempre più disorientati che chiedono se possono sedersi, debbano prenotare o portarsi via il piatto. E noi cerchiamo sempre di dare anche una mezzora senza pensieri». Sul lungomare sud, Luisa Baiocco del ristorante Lulù è invece alle prese con le cancellazioni delle prenotazioni per la prossima settimana.

«Ci hanno dato il contentino di questa domenica ma così non si può andare avanti il suo grido di dolore è un continuo tira e molla. Siamo aperti una settimana giusto per pagare tasse e dipendenti, poi ci richiudono. Ma la cosa peggiore è che così non risolvono il problema sanitario. Si chiude un po' e i contagi scendono, poi appena si riapre siamo punto e a capo perché la gente ha voglia di uscire e lo fa in massa. E la nostra categoria, come chi a palestre, lavora in teatro o gestisce cinema, è la più massacrata. Ma, allora, il distanziamento tra i tavoli a cosa serve? Se ci fanno chiudere è perché non funziona?». Marco Scarpetta è sia ristoratore che balneare con il suo Raphael Beach. Attualmente si trova negli Emirati Arabi al seguito del Uae Tour con la Rcs. È uno dei membri dello staff che segue i corridori in moto (lo fa anche al Giro D'Italia e alla Tirreno Adriatico.

«Ho saputo del passaggio in arancione da qui commenta nel mio gruppo ci sono molti piemontesi ed anche loro avranno più restrizioni. Purtroppo la situazione epidemica è peggiorata. Da parte nostra non possiamo che adeguarci. Speriamo, però, che ora ci siano adeguati sostegni. Non essendoci più i ristori, che sono stati di ridotta entità e pochi di numero, ora c'è il decreto sostegno. Speriamo che arrivino i soldi almeno per pagare qualche spesa. E per i dipendenti, molti dei quali erano a chiamata e ora sono fermi.

