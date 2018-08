CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PIANOMACERATA Le zone di degrado, per quello che riguarda l'errato conferimento dei rifiuti, sono ben note, e sono, in modo particolare quelle della Pace e di via Severini. L'assessore all'Ambiente lo sa, sia per monitoraggio che per segnalazioni: «Le multe si fanno, ma se ne potrebbero fare molte di più, certo, anche se i vigili hanno molteplici impegni e, tra l'altro, non è facile risalire a chi abbandona i sacchetti. Più che altro, credo che serva maggiore consapevolezza da parte dei cittadini a svolgere un ruolo di piccolo difensore...