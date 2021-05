IL PIANO

MACERATA «Abbiamo realizzato un progetto importante che ha come obiettivo di promuovere il recupero della relazione riappropriandosi della dimensione del quartiere soprattutto dopo il periodo di emergenza sanitaria». Così l'assessore comunale ai servizi sociali Francesca D'Alessandro spiega il progetto messo in campo in vista dell'estate con una serie di laboratori gratuiti rivolti a bambini e ragazzi della città. Obiettivo? Garantire spazi ludici e aggregativi all'aria aperta, dislocati capillarmente per la città e nei quartieri periferici, in piena sicurezza, per dare una risposta positiva, funzionale e inclusiva alla condizione di isolamento relazionale che i bambini e le famiglie hanno vissuto a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Il progetto si chiama Estate in quartiere 7x7.

Il progetto

«È la comunità che fa lo spazio e, di conseguenza, la buona relazione che crea una dimensione vivibile per il cittadino e, in questo caso, per i più piccoli; una relazione di cui tutti siamo stati deprivati per troppo tempo», spiega ancora D'Alessandro. L'iniziativa, inserita all'interno di Goals, progetto finanziato dall'Impresa Sociale Con i Bambini di Roma, propone momenti culturali e ricreativi al fine di aggregare i bambini in contesti educativi per la loro crescita grazie al supporto degli educatori della Cooperativa Il Faro.

Le fasce

Il progetto è dedicato a bambini e ragazzi della fascia di età 6-14 anni residenti o domiciliati nel Comune di Macerata. Il numero massimo dei partecipanti per ogni settimana laboratoriale è di 20 bambini. Da sottolineare che la partecipazione ai laboratori settimanali è completamente gratuita, i bambini dovranno portare soltanto la merenda da casa vista l'impossibilità di somministrare i pasti. Le attività prenderanno il via il 14 giugno e proseguiranno fino al 31 luglio, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12. Nel dettaglio, dalla settimana dal 14 al 19 giugno le attività laboratori si svolgeranno a Santa Croce (Centro per famiglie), dal 21 al 26 giugno a Collevario (parrocchia Buon Pastore), dal 28 giugno al 3 luglio nel quartiere Pace (parrocchia Pace), dal 5 al 10 luglio a Villa Potenza (istituto Fermi), dal 12 al 17 luglio nel quartiere Vergini (scuola infanzia Agazzi), dal 19 al 24 luglio a Sforzacosta (istituto Monti) e dal 26 al 31 luglio a Piediripa (scuola infanzia Andersen). «Il progetto, promosso dal Comune, è stato possibile grazie alla cooperativa sociale Il Faro capofila del progetto Goals - Decathlon, Banca Intesa San Paolo, il Dipartimento Dipendenze Patologiche Asur Area Vasta 3, la Diocesi di Macerata e gli istituti scolastici Enrico Fermi e Vincenzo Monti», si legge in una nota del Comune. Per quanto riguarda le iscrizioni, dal 31 maggio al 9 giugno, gli interessati dovranno compilare un modulo per ciascun bambino da consegnare a mano all'Ufficio Servizi Sociali in viale Trieste 24 mentre la modalità di selezione avverrà con il criterio di arrivo cronologico della domanda di iscrizione sulla base del giorno e orario di arrivo.

