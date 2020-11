Il piano contro la pandemia Altri 48 letti per i contagiati

LA SANITÀ

MACERATA «Qual è la prospettiva tra 15 giorni? Noi ci aspettiamo due cose. Che questi mini lockdown possano portare a una riduzione dei casi e che da un punto di vista clinico possiamo riuscire a reggere l'urto del numero dei ricoveri nelle terapie intensive; ricoveri che comunque sono meno gravi rispetto alla prima fase dell'emergenza, perché la diagnosi avviene prima. In secondo luogo dobbiamo comprendere che questa vittoria non la può ottenere solo il sistema sanitario: ogni cittadino è parte attiva nella battaglia». A dirlo è la direttrice regionale dell'Asur e facente funzione dell'Area vasta 3, Nadia Storti, che ha tracciato un bilancio dell'attuale situazione che riguarda il Maceratese.

La strategia

Sulla riorganizzazione degli ospedali e su una eventuale riconversione in Covid hospital dei nosocomi di Civitanova e Camerino che già nella prima ondata della pandemia erano stati dedicati alla cura dei pazienti positivi al virus la Storti ha spiegato che «tutto dipende dalla velocità con la quale aumenta la curva epidemiologica e la complessità dei casi. Al momento riusciamo a sopperire con il Covid-center di Civitanova e con la palazzina di Malattie infettive di Macerata nella quale a breve saranno attivati anche gli altri venti posti letto oltre ai venti già presenti. L'obiettivo chiaramente è di evitare di coinvolgere altri ospedali di modo che l'attività ordinaria possa essere garantita».

I pericoli

«Chiaro - prosegue - che nel momento in cui ci dovesse essere un ulteriore aggravamento dei casi, sulla base del piano pandemico presentato, si potrebbe configurare il quadro della fase precedente e quindi la riconversione di Civitanova e Camerino». Proprio per cercare di evitare che questo accada si sta lavorando anche alla riapertura di altri due moduli al Covid center di Bertolaso. «Sperimenteremo un modulo misto di terapia intensiva e semintensiva in modo da intervenire immediatamente in caso di aggravamento del quadro clinico dei ricoverati spiega Storti-. Ci sarà quindi una equipe multidisciplinare che potrà seguire l'evoluzione dei pazienti e intervenire celermente». Ma resta ovviamente il problema del reperimento del personale sanitario. «Stiamo lavorando per avere i medici militari e abbiamo già reclutato medici in pensione: dieci in tutta la regione e tre andranno all'Area vasta 3. Questi ultimi saranno destinarti alle sale operatorie degli ospedali no-Covid mentre i più giovani si occuperanno dei pazienti Covid».

L'allarme

Una questione all'ordine del giorno è anche quella che riguarda le case di riposo: preoccupano i focolai nella struttura di Villa Cozza a Macerata e in quella dei Comuni di Loro Piceno e Mogliano, delocalizzata a Urbisaglia. «Agli anziani ospiti, che sono già fragili, dobbiamo garantire l'immediatezza delle cure mediche, come l'immediato spostamento e la celere divisione tra pazienti Covid e non. Il modello per le case di riposo era stato sperimentato nell'ultima fase della prima ondata e quindi ora siamo riusciti a intervenire subito. Abbiamo inviato le unità dei medici Usca nelle strutture, come ugualmente anche degli specialisti: penso a esempio agli infettivologi. In questo modo possiamo far sì che le strutture siano in un certo senso ospedalizzate e divengano un vero e proprio reparto. Abbiamo già provveduto al trasferimento dei pazienti più critici e al momento la situazione è sotto controllo».

La risposta

La dottoressa Storti, dopo aver specificato che la giunta regionale è al lavoro per la nomina del nuovo direttore dell'Area vasta 3 e che la designazione «è imminente», ha infine risposto alla richiesta di alcuni sindaci che lamentavano la poca esattezza dei dati reali dei contagi comunicati giornalmente dalla direzione sanitaria regionale. «Ovviamente ci scusiamo ma è chiaro che la discrepanza dei dati non è dovuta alla nostra cattiva volontà ha chiarito -. Alcune regioni hanno già sospeso il percorso della tracciabilità e questo perché se nella prima fase dell'emergenza per un positivo corrispondevano cinque contatti stretti da monitorare ora per lo stesso positivo ci sono invece cento persone da tracciare e questo ritarda le operazioni. L'invito a tutti è di riscoprire il nostro senso civico e anche nel caso in cui non dovesse esserci una comunicazione ufficiale da parte dell'Asur, ma sappiamo di essere dei contatti stretti di un positivo, auto-isoliamoci come richiederebbe il buonsenso».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA