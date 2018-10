CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PATRIMONIOMACERATA Diciotto milioni di euro disponibili per grandi progetti che dovrebbero avviare il rilancio di alcuni dei grandi contenitori in cerca di una destinazione. Passa attraverso questa via il grande progetto che dovrebbe disegnare la Macerata del futuro prossimo già dal 2019 e 2020. Un progetto con diverse importanti certezze, ma anche con più di un'incognita. Le prime sono costituite dall'importante tesoretto: 18 milioni di euro somma dei quali dodici ripresi per i capelli - sebbene con un iter assai più complesso e non...