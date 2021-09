«Il pass? Promosso Ma adesso allentate la stretta sul settore»

L'ECONOMIA

MACERATA Dopo il primo mese dall'introduzione obbligatoria, Green pass promosso dai ristoratori, specie se servirà ad evitare nuove chiusure. La richiesta che arriva forte ora dagli operatori è però quella di ampliare le capienze interne dei locali. Una decisione utile e necessaria in vista dell'autunno e della necessità quindi di riportare molti clienti al chiuso, negli spazi tradizionali dei ristoranti. Col chiudersi della stagione estiva andranno infatti in archivio in molti casi ombrelloni, gazebo e tende per tornare ai tavoli al coperto dove la certificazione è obbligatoria e gli spazi contati. Quanto inciderà adesso che si va verso la stagione fredda la certificazione verde sulle casse dei ristoranti? La risposta si vedrà nelle prossime settimane, probabilmente già dalla fine del mese di settembre.

Le opinioni

«Navigo a vista, per ora sono concentrato sul presente - afferma Jerry Patassi, titolare dell'Officina a Macerata -, il tempo ha retto e la stagione è andata bene. C'è stata massima disponibilità da parte dei clienti e in molti entravano al locale già mostrando il Green pass con il telefonino in mano, sono fortunato ad avere una clientela molto educata». Per Patassi il numero delle presenze al ristorante in città si avvia a essere sostanzialmente quello degli altri anni: «Come sempre San Giuliano chiude un po' l'estate e si ritornerà a lavorare soprattutto nel fine settimana - aggiunge -, le persone comunque resteranno all'aperto finché sarà possibile, resistendo anche a temperature meno gradevoli coprendosi di più fin quando non arriveranno le piogge. Da quel momento ne sapremo di più».

I tavoli

Ha ancora qualche tavolo all'aperto anche Andrea Ciccioli del ristorante La volpe e l'uva, sempre a Macerata ma all'interno del centro storico: «Forse si potrà andare avanti ancora una settimana perché già la sera inizia a essere freddo - spiega -, a ogni modo, tra la mia clientela penso che al 90% tutti abbiano ormai il Green pass e non dovrebbero esserci perdite economiche da questo punto di vista. I mesi di luglio e agosto sono andati molto bene, c'è stata una grande richiesta di tavoli all'aperto. Credo che la vera differenza si vedrà quando i turisti saranno tornati a casa e vedremo quale effetto ci sarà sulla clientela locale». Ciccioli avanza poi una richiesta per il settore, unendosi all'appello di altre categorie, come quella del mondo dello spettacolo, per allentare la stretta: «Bene il Green pass, ma all'interno le capienze dovrebbero aumentare, non dico nella loro totalità ma comunque in modo tale da farci tornare a lavorare in modo più sereno. Senza esagerare e con la speranza che non si torni alle chiusure». Caso particolare ma emblematico è quello di Mirko Malatini del ristorante Poesia a tavola di Recanati: «La mia famiglia e il mio staff si è vaccinata con doppia dose, eppure purtroppo ho contratto il Coronavirus insieme a un collaboratore - spiega -, per fortuna il vaccino ha fatto il suo lavoro e gli effetti si sono limitati a un raffreddore e alla perdita dei sapori. Rispetto le opinioni e le paure di tutti, ma se non lo avessi fatto probabilmente sarei in ospedale». Alla luce del suo caso personale, Malatini fa poi un'ulteriore riflessione: «Con il Green pass nessuno può prevenire e avvisarti, evitando il contagio nel caso si fosse contratto il Covid in modo asintomatico - dice -, meglio allora unire alla vaccinazione il monitoraggio di un tampone da fare ogni 15 giorni». Infine, il lato economico: «Con la mia famiglia abbiamo rispettato tutte le normative e fatto tutto ciò che ci ha chiesto lo Stato vaccinandoci - conclude -, chi mi rimborserà della perdita di incasso che ho avuto stando chiuso per Covid dal 17 al 27 agosto nel periodo clou della stagione estiva?».

L'obbligo

Potrebbe risolvere alcuni problemi l'obbligo vaccinale paventato in queste ore dal presidente del Consiglio Draghi. Obbligo su cui molti operatori economici si trovano d'accordo: «Noi rispettiamo ogni scelta personale - afferma Gabriella Salvucci del ristorante Incontri di gusto a Tolentino -, ma questo eliminerebbe qualche incertezza nel servizio e limiterebbe l'arroganza che purtroppo c'è stata di alcuni». Non solo turisti al suo locale, ma anche tanti operai e impiegati: «Siamo reduci da una buona stagione, ma ascoltando i commenti tra i clienti abbiamo compreso come in molti non siano vaccinati - conclude Salvucci -, finché si riuscirà a mangiare fuori andrà tutto bene, per il prosieguo non abbiamo ancora individuato una soluzione. Noi non abbiamo richieste da fare, ci dobbiamo adeguare perché in questa situazione emergenziale non si possono avere troppe pretese».

