Il nuovo centro commerciale Negozianti delusi dal sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTAMACERATA Oltre due ore di animata discussione tra il sindaco Romano Carancini e la delegazione di una ventina di commercianti di tutte le zone di Macerata: dal centro storico a corso Cavour e corso Cairoli. Con il primo cittadino che ha ribadito come la situazione sia ancora in piena evoluzione, non ci sia alcuna volont├á espressa in merito dall'amministrazione. ┬źFinch├ę sar├▓ io sindaco - ha detto Carancini - punter├▓ sul centro storico come ├Ę stato fatto finora. Sotto questo punto di vista ho rassicurato i negozianti┬╗. La...