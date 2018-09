Il nigeriano con la droga bloccato da due passanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA MACERATA «Vogliamo ringraziare i due cittadini che sono intervenuti e hanno chiamato il 113 chiedendo l'intervento dei nostri colleghi, noi non saremmo riusciti a farlo». I due agenti della Squadra Mobile aggrediti dal nigeriano Gideon Azeke lunedì scorso durante un controllo, ieri mattina hanno voluto esprimere la loro riconoscenza al medico e alla giovane che lunedì mattina, verso le 8.40, si erano trovati per caso in via Piave.L'aiuto di due passantiI due passanti avevano visto un uomo e una donna feriti, a terra copiose...