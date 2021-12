Il Natale del rilancio, ritornano i clienti «C'è già movimento»

LE FESTE

MACERATA Il Natale maceratese ha tinto di gratuità le strisce blu dei parcheggi a pagamento durante alcuni giorni di queste festività. Un «segnale di vicinanza», secondo le parole del sindaco Sandro Parcaroli, grazie alla disponibilità di Apm e del suo presidente Gianluca Micucci Cecchi. Ieri secondo sabato senza ticket per i maceratesi e per chi ha deciso di fare i propri acquisti in città. Lo shopping aveva dato segnali positivi già dalla fine di novembre, quando a preoccupare era invece il fantasma, molto poco natalizio, di nuove chiusure, sostituito dal 6 dicembre al 15 gennaio dal super green pass. Ora il Grinch del Natale è invece la pioggia incessante di queste ore e delle scorse giornate.

La tendenza

«L'andamento dei regali per le festività natalizia è buono, peccato il maltempo di questi giorni che ha bloccato un po' il viavai di persone che in queste settimana non è mancato, molto gettonati i panettoni e il dolce campana - conferma Alberta Tognetti del negozio Talmone -, la piazza è molto bella così allestita e siamo stati anche accontentati per quanto riguarda l'aiuto sui parcheggi, non possiamo lamentarci. Avremo un disagio nei prossimi giorni per un'interruzione della corrente elettrica, ma l'Amministrazione comunale ha intenzione di attivare un generatore per i commercianti del centro storico che avranno questo problema».

Le preferenze

Oltre al settore dei dolciumi, in gran voga tra adulti e bambini in questo periodo (ma non solo), tra i regali più ambiti c'è una riscoperta: «Il vinile continua il suo boom di vendite - afferma Francesco Zeffiretti, che col fratello Federico gestisce il music shop Juke Box all'idrogeno, punto di riferimento musicale in città dal 1992 -, in generale, la musica è sempre un dono molto gradito: in questo caso non c'è distinzione di età, anzi i più giovani sembrano volersi riappropriare di un passato che non hanno potuto vivere ma che è tornato davvero di moda». Sulla città addobbata: «Si potrebbe fare sempre di più, ma l'impatto è molto buono - aggiunge -, certo l'impatto del Covid è un freno e anche quest'anno sarà un po' anomalo. Ben fatto sui parcheggi, anche se è troppo presto ancora per capirne l'impatto sulle vendite».

Le richieste

Il Natale 2021 sta segnando anche la valorizzazione del prodotto artigianale e di qualità, italiano, pensato su misura del cliente o, in questo caso, della persona cara alla quale sarà destinato: «Le persone cercano prodotti particolari e cerchiamo di offrire loro oggetti sempre meno comuni, un regalo personalizzato. Certo il maltempo non aiuta - spiega Paola Piangiarelli dell'omonima profumeria -, è stato bello però apprezzare il ritorno della clientela anche da fuori Comune che, come mi ha raccontato una signora di Civitanova pochi giorni fa, qui in città trova la giusta attenzione e professionalità». Sui parcheggi: «A nessuno di noi piace vedere le auto in piazza della Libertà, ma commercialmente sono una risorsa - ammette -, la gratuità degli stalli anche nel sabato è invece un invito interessante, non tanto per i soldi risparmiati, ma per l'idea di accoglienza che offre la città».

L'incertezza

Menzione speciale sulla pioggia anche per Alessandro Cesaretti di Ultrafragola: «Da un mese e mezzo si alternano giornate come quella di sabato che ci penalizzano ed è un peccato - dice -, in queste settimane le vendite sono state regolari, buone ma non eccezionali. La gratuità dei parcheggi è logicamente positiva, anche se andrebbe migliorata la comunicazione perché, da quanto ho potuto constatare, la notizia non è ancora molto diffusa tra i maceratesi. Sono rimasto sorpreso dalle luminarie che accese sono più belle del previsto: in futuro, tuttavia, si potrebbe trovare il modo di essere un po' più originali».

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

