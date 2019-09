Il museo di storia naturale trasferito ai giardini Diaz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOMACERATA Il museo di storia naturale guarda al futuro ed alla sua nuova collocazione che sarà nella ex casa del custode ai giardini Diaz. Si tratta di una tappa importante nel progetto di rilancio dello storico polmone verde, reso ormai un luogo sicuro grazie ai controlli delle forze dell'ordine, dopo che in passato era stato teatro di episodi di spaccio. Le caratteristiche Non è un semplice trasferimento di sede ma un vero e proprio riallestimento nella costruzione risalente al 1888, eseguita all'epoca dall'ingegnere Giuseppe...