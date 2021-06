«Il mio pub riaprirà direttamente in autunno»

RECANATI Si torna a mangiare al chiuso, a pranzo e a cena, ma per molti proprietari di pub il duro colpo subito nei mesi invernali è bastato a far decidere di non riaprire neppure d'estate. Il grosso del lavoro, infatti, per questo genere di esercizio pubblico è concentrato nei mesi freddi. E per molti, ora, soprattutto per quei locali che si trovano nei centri storici dell'entroterra, non vale la pena ricominciare.

Lo sfogo

«Ho deciso che riaprirò direttamente in autunno ha spiegato Luca Falaschini, titolare del Green Door nel centro storico di Recanati . Così non mi conviene. I soldi che un pub ha perso d'inverno non si rifanno con tre mesi d'estate. Chi lavora d'estate e ha gli spazi, con la possibilità anche di mettere tavoli e sedie all'esterno del locale, lavorerà come ha sempre fatto, senza sentire la differenza. Ma chi lavora d'inverno ha subito un calo di fatturato che non si recupera. Il pub è un altro genere di attività rispetto ai ristoranti. L'inverno è molto più lungo rispetto ai tre mesi d'estate, soprattutto per quei pub che sono nei centri storici dell'entroterra, penso ad esempio alle città universitarie come Macerata, come Urbino. Se perdiamo l'inverno, perdiamo tutto. Spero, però, che faranno almeno qualcosa per chi, come molti di noi, ha subito lunghe chiusure con inevitabili cali di fatturato».

