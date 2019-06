CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MAXI PROGETTO MACERATA Una variante per adeguare il progetto alle nuove norme costruttive entrate in vigore dopo il sisma del 2016. Ma il traguardo finale resta fissato all'estate 2020 per completare il restauro e dare nuova vita a Villa Lauri che ospiterà l'Istituto Confucio dell'Università di Macerata. Intanto, un primo passo importante si compirà nei prossimi giorni: entro la fine del mese, infatti verrà inaugurato il parco dopo l'intervento di sistemazione. Il grande polmone verde di viale Indipendenza, secondo la convenzione...