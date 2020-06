IL MARE

CIVITANOVA Sono gli umbri i protagonisti della prima domenica dopo l'apertura dei confini regionali. E sul lungomare centro, sud e nord e all'interno dell'area portuale questa prima domenica di giugno è stata delle famiglie e delle comitive di amici. Gli umbri scelgono soprattutto i ristoranti e la spiaggia degli chalet più in voga. Si registra invece, una inversione di tendenza rispetto alla giornata di sabato: i clienti locali e i turisti dell'entroterra marchigiano non sono molti sull'arenile forse anche per via del meteo instabile o del riposo post movida.

Il lungomare

I civitanovesi prendono d'assalto soprattutto le piste ciclabili e la zona portuale per una passeggiata o per un giro in barca, chi va in spiaggia predilige fruire degli chalet. I bagnanti dei paesi limitrofi scelgono, invece, le spiagge libere, ma anche queste non si distinguono per un bagno di folla, eccezion fatta per il primo tratto di spiaggia free del lungomare centro tra gli chalet Il Veneziano e Attilio. Qualche assembramento specie in questa zona battuta da gruppi di amici e nuclei familiari. «In giro noto ancora una certa diffidenza da parte del pubblico per il ritorno in spiaggia - dice Aldo Ascani dello Shada sul lungomare Piermanni - Mi ritengo fortunato in quanto lo Shada non ha avuto un calo di clienti arrivati numerosi in questo weekend soprattutto dall'Umbria. Sabato avevamo quattro comitive e oggi (domenica) vari gruppi da Foligno e da Perugia. In questa prima fase dell'estate, i turisti umbri si fermano per andare nelle agenzie immobiliari a scegliere un appartamento per le ferie».

I racconti

«Siamo a trascorrere tutti insieme questa domenica - è quanto raccontano Fabio, Jacopo, Andrea, Margherita e Beatrice giunti a Civitanova dall'Umbria - Ogni estate la nostra meta preferita è Civitanova sia per le spiagge che per i locali di intrattenimento. La prossima settimana torneremo per l'intero week end». «Arrivo da Macerata ed è il mio primo giorno di mare - sono le parole di Lory Porcelli che ha scelto la spiaggia libera di fronte al Monumento dei Caduti sul lungomare sud - non ci si accorge della differenza con il periodo pre-Covid stando in spiaggia, ma quando si fruisce di bar e altri servizi».

Il giro

«Per noi è una boccata di ossigeno tornare in mare con la barca - dicono i due amici Roberto Moriconi da Macerata e il civitanovese di origine svedese Martin Soeterboek a bordo del loro natante sul molo nord -. Coltiviamo questa passione da mezzo secolo e oggi (domenica) ci siamo limitati ad un giro in zona. Appena sarà possibile, andremo a fare una vacanza in Croazia come è nostra abitudine appena arriva l'estate». Fa il pieno di famiglie umbre lo chalet Caribean sul lungomare nord. «Il 90% dei miei clienti è umbro», dice il titolare Stefano Battistelli. «Siamo arrivati da Perugia la nostra famiglia per una giornata a Civitanova - a dirlo sono Maria Cristina Tascini e suo marito Stefano Baglioni - per noi è la prima volta qui, ci hanno consigliato di mangiare questo locale per il menù di pesce». «E' bello tornare a Civitanova - dicono all'unisono Paola Sperandio e suo marito Massimiliano Bocci arrivati da Spoleto con la loro bambina Gaia di 11 anni - qui c'è una spiaggia raccolta, perfetta per le famiglie. Ci siamo sentiti un po' spaesati a riprendere i ritmi di una volta, ma è piacevole».

Le famiglie

Se la domenica di Civitanova fa il pieno di famiglie, il sabato della movida è come di consueto appannaggio delle comitive di ragazzi. «Civitanova era strapiena sabato sera - riferisce il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Nonostante l'importante flusso di persone, non si sono verificati eccessi e il pattugliamento della polizia locale nelle zone nevralgiche ha tenuto sotto controllo la situazione, anche se qualche assembramento tra i ragazzi c'è stato ancora».

Raffaella D'Adderio

