IL MARE

CIVITANOVA In attesa degli umbri, a godersi il mare dopo la giornata di pioggia sono stati i civitanovesi e i pendolari del vicino entroterra. Sabbia ancora bagnata sul litorale cittadino, per cui non c'è stato un assalto agli ombrelloni. Ma, soprattutto sul lungomare centro, i giovani e le famiglie locali si sono riappropriati del proprio mare riempiendo le file prenotate da tempo. Discreta affluenza anche sulle spiagge libere. Si contano arrivi da Macerata, Camerino, qualcosa dall'entroterra anconetano e dai comuni calzaturieri. Ma manca l'atteso afflusso dall'Umbria.

Gli arrivi

I primi arrivi dalla regione confinante sono attesi oggi. Solitamente, infatti, in questo periodo all'altro capo della superstrada si preferisce la domenica per la gita in riva all'Adriatico. Di turisti da altre regioni, invece, neanche l'ombra. Per lombardi e piemontesi, bisogna aspettare le ferie d'agosto, sempre che le aziende chiuse durante il picco della pandemia non decidano di rimanere aperte. Intanto bisogna registrare come la chiusura di tutte le attività nei mesi di marzo ed aprile ha portato a qualche strascico anche in questo periodo. Ieri, infatti, di sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 ha lavorato una ruspa per la pulizia della spiaggia. Mezzo meccanico che si è mosso tra teli stesi ed attoniti bagnanti, accumulando detriti per poi caricarli su un camion posto nel tratto di spiaggia libera di fronte al monumento ai Caduti, sul lungomare sud.

I lavori

Qualche assistente di spiaggia ha fatto notare agli operai della ditta l'incongruità della cosa. È c'è stato chi ha discusso con quei dipendenti, raccogliendo la propria roba ed andandosene. Non proprio una bella pubblicità per la città. Michele Fofi, oltre ad essere uno dei due curatori del Civitanova Film festival, lavora da anni come assistente di spiaggia da Raphael Beach. «Qui da noi abbiamo oggi una clientela prevalentemente da fuori Civitanova, diciamo dal circondario dell'entroterra. Credo che i primi arrivi dall'Umbria si possano registrare domani (oggi per chi legge). Qui al lungomare sud, comunque, hanno lavorato veramente bene i ristoranti, tutti pieni a pranzo. Oggi, dopo la pioggia dei giorni scorsi, è stata una bella giornata ma da vivere non esclusivamente in spiaggia. Diversa la situazione nel lungomare nord, dove l'età media è più bassa e dove si riversano i civitanovesi. Mi piace sottolineare come tutti i titolari degli stabilimenti abbiano puntato molto sulla sicurezza. Distanziamento degli ombrelloni superiore alle norme della regione, comfort, sanificazione e grande informazione ai clienti».

I bagnini

Primo giorno di lavoro per i bagnini di salvataggio. Gli assistenti bagnanti o baywatch che dir si voglia presidieranno dalle loro torrette le spiagge della città anche oggi per poi fare una pausa e riprendere dal prossimo fine settimana. Da lì in poi, servizio tutti i giorni. Giorgio Ercolani è responsabile del Csla. Insieme a lui c'è Francesco Marchetti. «I bagnanti sono molto tranquilli hanno detto ci aspettavamo più domande sulle norme anticovid, invece sono tutti molti informati e anche rispettosi delle regole. A parte alcuni giovanissimi in gruppetti, comunque piuttosto piccoli, il distanziamento viene rispettato anche sulle spiagge libere. Speriamo che continui così anche nelle domeniche di grande affluenza. Già oggi si respira voglia di mare e di libertà. Le norme sulla respirazione bocca a bocca? Si tratta di una pratica che era già preistoria. Ogni bagnino ha in dotazione un pallone ambu per la ventilazione». Spiaggia civitanovese scelta anche da una neodottoressa per festeggiare il traguardo. Monica Damia Paciarini si è appena laureata in biotecnologie all'Università di Camerino. Insieme a studenti ed amici, si aggirava sul lungomare con uno strano copricapo gonfiabile che riproduceva un vassoio con bicchieri. Presenza gaudente che non è passata inosservata in un viale Matteotti che si è affollato nel tardo pomeriggio.

Emanuele Pagnanini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA